SilverStone présente l'alimentation : La SX1000 SFX-L 80PLUS Platinum.



SilverStone Technology présente sa dernière alimentation de la série Platinum dans un format compact SFX-L - le SilverStone SX1000 PSU. Le SX1000 est le bloc d'alimentation SFX-L le plus puissant que la marque propose à ce jour, conçu pour alimenter les PC de petite taille avec une puissance suffisante pour prendre en charge les dernières cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 3090 et RTX 3080. La SilverStone SX1000 est équipé d'un rail +12V de 83,3A, le meilleur de sa catégorie, pour prendre en charge les composants haut de gamme. Il est doté d'une conception de câble entièrement modulaire avec des câbles plats courts et flexibles pour une gestion facile des câbles et une utilisation minimale de ceux-ci.







Le bloc d'alimentation SilverStone SX1000 SFX-L est conçu pour une puissance continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une température de fonctionnement de 50°C. Elle est refroidie par un ventilateur silencieux de 120 mm à double roulement à billes, avec un fonctionnement avancé sans ventilateur qui s'arrête lorsque la charge est inférieure à 20 %.



La SX1000 est également doté d'une régulation de tension serrée de +-3% et d'une faible ondulation et d'un faible bruit, meilleurs que la régulation de tension de +-5% d'Intel. L'alimentation électrique utilise des condensateurs japonais de haute qualité dont la fiabilité a été prouvée.



















Voici la fiche technique :









Prix et disponibilité



Le bloc d'alimentation SilverStone SX1000 SFX-L 80PLUS Platinum a un prix de détail suggéré par le fabricant de 239 Dollars, à partir de ce Quatrième Trimestre 2020.



