Western Digital annonce le DC ZN540 NVMe SSD, une variante de 2 To du WD Blue SN550.



S'appuyant sur un portefeuille de produits unique et diversifié sur disque dur et flash, Western Digital a annoncé aujourd'hui une suite de nouveaux SSD NVMe pour permettre des architectures de nouvelle génération, centrées sur les données, pour les centres de données, l'informatique industrielle, l'automobile et les applications clients. La nouvelle famille comprend le SSD Ultrastar DC ZN540 ZNS NVMe pour concevoir un niveau de stockage plus efficace pour les centres de données avec un coût total de possession compétitif ; le SSD Western Digital IX SN530 Industrial pour les environnements extrêmes des applications industrielles et automobiles ; et le SSD WD Blue SN550 NVMe de 2 To pour accélérer les performances des PC.



Tirant parti des capacités d'intégration verticale uniques de Western Digital - de la conception et de la fabrication de son flash NAND au développement de ses propres contrôleurs et microprogrammes SSD internes - les nouveaux produits soulignent la force et l'engagement continus de la société à promouvoir l'innovation en matière de stockage pour de nouvelles architectures de systèmes, applications et cas d'utilisation pour les clients internationaux sur les marchés des utilisateurs finaux du cloud, des OEM, des entreprises, des canaux et du commerce de détail.



Selon IDC, la quantité de données créées au cours des trois prochaines années sera supérieure à celle des 30 dernières années. Des milliards de systèmes connectés généreront une myriade d'ensembles de données contextualisées, de la vidéo intelligente aux données des consommateurs et des capteurs, qui doivent être saisies, transformées et analysées pour apporter de la valeur aux industries, aux entreprises et aux personnes.



Les architectures anciennes ne peuvent pas suivre le rythme des environnements actuels à forte intensité de données. Le défi consiste à construire de manière efficace et rentable l'infrastructure de données qui permettra de répondre aux demandes de données de l'ère des zettaoctets. Le stockage est essentiel et fondamental pour créer ces nouvelles architectures et extraire la valeur des données.







Le Zoning Storage est la nouvelle architecture de stockage pour le centre de données d'entreprise de la prochaine génération. En plus d'être le champion de la Zoned Storage Initiative et de ZoneStorage.io, et de contribuer à la spécification ZNS du groupe de travail NVMe et à la communauté open-source Linux pour faire avancer le développement de l'écosystème, Western Digital a annoncé aujourd'hui qu'il échantillonne désormais le nouveau SSD NVMe Ultrastar DC ZN540 ZNS pour certains clients.



Le SSD Ultrastar DC ZN540 ZNS comprend un contrôleur NVMe à haute disponibilité, à double port et à intégration verticale, avec des capacités allant jusqu'à 8 To dans un format standard U.2. S'appuyant sur le ZNS, une spécification standard de l'industrie, le nouveau DC ZN540 est une nouvelle génération de SSD parfaitement adaptée aux environnements multilocatifs et à d'autres applications centrées sur les données telles que le traitement des flux d'événements. Par rapport aux disques SSD classiques, le disque offre jusqu'à 4 fois plus de performances et 2,5 fois plus de qualité de service, ainsi qu'une efficacité, une utilisation et une échelle accrues, tout en réduisant le coût total de possession pour les infrastructures de cloud public et privé.



Western Digital s'est engagé à développer un écosystème complet de stockage par zone et un support d'application, qui comprend la gestion des synergies des disques durs SMR haute capacité et des SSD ZNS dans un cadre de stockage par zone unifié et standardisé.



Le nouveau IX SN530 de Western Digital est un SSD NVMe de qualité industrielle conçu pour répondre aux exigences extrêmes de température, de performances, de haute endurance et de fiabilité des applications automobiles et industrielles. Idéal pour l'automatisation industrielle, le transport, le médical, la robotique, les drones, la défense, la vente au détail et autres environnements de pointe difficiles, le IX SN530 NVMe SSD se caractérise par une large plage de températures de fonctionnement allant de -40°C à +85°C, et offre une spécification de vibration de fonctionnement de 20G.



Avec des performances de lecture allant jusqu'à 2 400 Mo/s, il constitue la solution haute performance pour les OEM qui conçoivent de nouvelles applications ou qui passent des SSD SATA. Il est disponible en format compact M.2 2230 ou M.2 2280 avec des points de capacité allant de 85 Go à 2 To. La famille IX SN530 TLC est maintenant en cours d'échantillonnage. Les versions SLC seront disponibles en janvier 2021.



La gamme primée WD Blue propose désormais son populaire WD Blue SN550 NVMe SSD dans un lecteur de 2 To, apportant une solution NVMe de plus grande capacité aux créateurs de contenu, notamment les graphistes, les animateurs, les vidéastes, les architectes et les développeurs de logiciels. Que ce soit pour la création d'art numérique, l'utilisation de logiciels de CAO ou la post-production, le WD Blue SN550 NVMe SSD offre une vitesse plus de quatre fois supérieure à celle des disques SATA les plus rapides de Western Digital.



Le WD Blue SN550 2 To est disponible dès maintenant à l'achat chez certains détaillants, détaillants en ligne, revendeurs et intégrateurs de systèmes de Western Digital et dans le magasin WD pour un prix de : 249.99 Dollars.



TECHPOWERUP