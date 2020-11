Sapphire Radeon RX 6800 XT NITRO+ en photo.



Il s'agira de la carte graphique RX 6800 XT refroidie à l'air et conçue sur mesure par Sapphire. Tout comme le Pulse, la NITRO+ est dotée d'une solution de refroidissement à trois fentes ventilées par trois ventilateurs.







Le dissipateur de chaleur de la NITRO+ est plus grand que celui de la Pulse, et semble plus haut. Le circuit imprimé est plus court que la carte elle-même, donc la longueur supplémentaire va vers le passage de l'air.







Il semble que la conception soit axée sur l'aération de l'enveloppe du refroidisseur, avec de grandes découpes dans la mesure du possible. En même temps, dans le cadre de son offre haut de gamme, Sapphire a donné au NITRO+ beaucoup de LED RVB clignotantes.







La carte semble également comporter un en-tête afin que vous puissiez synchroniser votre éclairage avec la carte. La carte est alimentée par une paire d'entrées d'alimentation PCIe à 8 broches, les sorties comprennent deux ports DisplayPort, un port HDMI et un port USB-C avec passage DisplayPort.



VIDEOCARDZ