Phison propose le contrôleur SSD PCIe Gen 4x4 NVMe le plus rapide, la série E18.



Phison Electronics, le leader de la technologie des contrôleurs de flash, propose la solution SSD PCIe Gen 4x4 NVMe la plus rapide du secteur du stockage, son contrôleur PCIe 4.0 de deuxième génération PS5018-E18 (E18). Le E18 succède au PS5016-E16 sorti fin 2019.







M. Phison a conçu le nouvel E18 à partir du nœud de processus efficace TSMC de 12 nm. Cela permet aux fabricants de SSD de disposer d'une solution de contrôle de pointe dans un domaine de plus en plus concurrentiel. Le contrôleur utilise la technologie CoXProcessor 2.0 exclusive à Phison, une architecture SSD innovante qui permet au E18 d'offrir des performances et une efficacité énergétique exceptionnelles.



L'architecture Phison est également prête pour le stockage assisté par l'IA, où son architecture distribuée utilise de nombreux petits cœurs pour effectuer la charge de travail en parallèle. Le E18 est idéal pour les joueurs, les créateurs de contenu et les passionnés d'informatique, qui exigent la meilleure expérience. Cette latence ultra-faible n'est possible qu'avec les SSD NVMe.



L'E18 maximise l'utilisation de la bande passante disponible de PCIe 4.0 pour améliorer les performances en lecture séquentielle jusqu'à 7,4 Go/s et en écriture jusqu'à 7,0 Go/s, ce qui fait de l'E18 la seule solution sur le marché pour dépasser les 7,0 Go/s à la fois en lecture et en écriture. Lorsqu'il est pleinement utilisé, l'E18 à huit canaux fournit jusqu'à 1 million d'IOPS et s'adapte à une capacité massive de 8 TB.



Un trailer de présentation : Cliquez ICI.



"AMD est à la tête du secteur avec le premier processeur de bureau et le premier jeu de puces prenant en charge la norme PCIe 4.0. Alors que nous continuons à construire de nouvelles plates-formes qui prennent en charge les technologies PCIe 4.0, nous sommes heureux de voir des entreprises comme Phison élargir leur offre de produits SSD Gen 4", a déclaré Chris Kilburn, vice-président et directeur général de l'unité commerciale "Composants clients" d'AMD. "En partenariat avec des sociétés de stockage leaders du secteur comme Phison, nous nous sommes engagés à offrir de nouveaux niveaux de performances de stockage dans l'ensemble du paysage informatique".



"Il est prévu qu'au cours des prochaines années, le PCIe Gen 4 sera le leader du marché des SSD clients. Phison a été l'un des premiers à livrer un SSD Gen 4x4 et occupe une position de leader en fournissant à ses clients le meilleur SSD de sa catégorie pour les applications et les jeux clients et de bureau de haute performance", déclare Don Jeanette, vice-président de la recherche sur les SSD chez TrendFocus.



"Alors que d'autres entreprises commencent tout juste à lancer leur première génération de produits PCIe Gen4, nous avons un an et demi d'avance avec notre partenaire de l'écosystème AMD. Je suis très heureux que notre contrôleur de nouvelle génération E18 permette à nos partenaires d'utiliser pleinement la bande passante du PCIe Gen 4x4 et de générer des performances de 7,4 Go/s pour leurs clients. Nous sommes fiers de montrer la voie en matière de progrès de cette technologie et nous nous réjouissons de l'améliorer dans les années à venir", déclare K.S Pua, PDG de Phison Electronics.



TECHPOWERUP