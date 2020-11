INNO3D annonce les cartes graphiques iChill GeForce RTX série 30 à refroidissement liquide Frostbite.



INNO3D, un des principaux fabricants de composants multimédia haut de gamme et d'innovations, vous présente les nouveaux INNO3D GeForce RTX 3090/3080 iCHILL Frostbite. Après l'énorme succès de son prédécesseur iCHILL Frostbite de la précédente génération de la série RTX 20, nous avons maintenant aussi armé nos puissantes cartes graphiques RTX 3090/3080 avec une version mise à jour de l'iCHILL Frostbite.











Fondée en 1998 avec la vision de développer des produits de matériel informatique pionniers à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, INNO3D est bien implanté dans la communauté des jeux vidéo, connue pour son approche innovante et audacieuse de la conception et de la technologie. Nous sommes Brutal by Nature dans tout ce que nous faisons et nous nous engageons à 201% pour vous offrir la meilleure expérience de jeu au monde.







Les nouveaux GPU NVIDIA GeForce RTX 30, la 2ème génération de RTX, sont dotés de nouveaux RT Cores, Tensor Cores et multiprocesseurs de streaming, apportant des visuels époustouflants, des taux de trame étonnamment rapides et une accélération de l'IA aux jeux et aux applications créatives.



Grâce à l'architecture NVIDIA Ampere, qui offre des performances jusqu'à 1,9 fois supérieures à celles de la génération précédente, la série RTX 30 permet d'améliorer sans effort les expériences graphiques dans toutes les résolutions, même jusqu'à 8K dans le haut de gamme. Les GeForce RTX 3090, 3080 et 3070 représentent le plus grand saut générationnel en matière de GPU dans l'histoire de NVIDIA.







Notre waterblock est de retour



En raison de la demande populaire, le iCHILL Frostbite a fait son entrée dans la gamme iCHILL une fois de plus et a été associé à nos puissants GPU RTX 3090 / 3080 qui vous garantissent l'expérience de jeu ultime. Des composants de haute qualité combinés à un style et un éclairage RVB étonnants sont ce qui résume l'iCHILL Frostbite, mais le développement de la conception du bloc d'eau de cette carte graphique a également augmenté les performances.



Les composants ont été repositionnés de manière à être plus proches les uns des autres en réduisant les coussins thermiques à une épaisseur de seulement 1 mm. L'épaisseur du bloc de cuivre nickelé a également été réduite à 5,5 mm. L'écoulement de l'eau à l'intérieur du refroidisseur a également été optimisé par rapport aux modèles précédents de la série RTX 20.



La base de l'iCHILL Frostbite est construite en cuivre pur et est nickelée, ce qui permet de sceller complètement le dissipateur de chaleur qui la protège. Tous les composants importants tels que les transformateurs de tension et la mémoire sont maintenant nettement améliorés et refroidis plus efficacement par l'eau. Tout cela assure une augmentation significative de la performance de refroidissement. Une plage d'environ 60 à 65 °C peut être atteinte en utilisant un radiateur de 240 mm ou 360 mm.



Identique mais différent



Nous essayons de trouver un équilibre entre l'innovation et le développement continu de nouveaux produits avec des produits que nous maîtrisons mais que nous améliorons encore pour la prochaine génération de GPU. Que ce soit sur le plan de la technologie et/ou de la conception, il y a toujours quelque chose à attendre avec impatience lorsque nous mettons à jour une conception à partir de modèles de la génération précédente.



Avec la série RTX 30 iCHILL Frostbite, nous avons réussi à faire en sorte que le bloc d'eau soit performant à des niveaux pouvant supporter les titres de jeu les plus exigeants d'aujourd'hui. Le design parle de lui-même, transparent, audacieux et frappant, ce qui correspond à notre nouvelle approche radicale du design de la nouvelle série RTX 30 et à notre volonté de devenir aussi brutal que jamais.



Des années de R&D ont permis à INNO3D de réaliser des avancées technologiques, repoussant sans cesse les limites et renforçant son expertise dans l'industrie des GPU. Elles ont élevé INNO3D à un niveau qui fait la différence pour les joueurs haut de gamme et les professionnels de la création de design en leur permettant d'obtenir des performances élevées avec un contrôle de température exceptionnel et des niveaux de bruit super silencieux.



INNO3D travaille maintenant dur pour rendre les nouveaux GPU INNO3D GeForce RTX 3090/3080 iCHILL Frostbite disponibles chez tous les revendeurs haut de gamme de la région.



- RTX 3090 iChill Frostbite : Cliquez ICI,

- RTX 3080 iChill Frostbite : Cliquez ICI.



