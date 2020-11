NVIDIA nous propose les GeForce en version 457.30 WHQL.



Les pilotes sont GAMER READY pour les jeux suivants :





"Call of Duty : Black Ops Cold War"





"Assassin's Creed Valhalla"





"Godfall"



Le profil SLI pour Black Desert a également été mis à jour. Les pilotes ajoutent également la prise en charge G-Sync pour les moniteurs Acer CP3271U V, Asus XG27AQ, MSI MAG274QR et Xiaomi Mi 245 HF.



Parmi les bugs corrigés avec cette version, on trouve une baisse de performance pendant le jeu pour Warzone ; une erreur sur ordinateur portable uniquement où le panneau interne clignote à la reprise du mode veille ou à l'extinction de l'affichage ; et un bogue spécifique à Ampere, dans un environnement d'affichage G-SYNC, HDR, Dual-head 8K où l'écran d'affichage devient noir.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



