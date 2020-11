Les processeurs AMD Ryzen 5000 fonctionneraient avec les cartes mères de la série 300.



Lorsque AMD a annoncé que ses processeurs Ryzen de nouvelle génération ne prendraient en charge que les cartes mères de la série 500, elle a dû faire face à un important contrecoup et a été contrainte d'inclure la prise en charge des cartes mères de la série 400.



La raison invoquée par AMD à l'époque était les limitations de certaines puces flash ne contenant pas assez d'espace pour stocker les informations pour tous les processeurs. Plusieurs fabricants de cartes mères ont rencontré ce problème avec les mises à jour du bios Ryzen 3000 où ils devaient réduire les éléments graphiques dans leur BIOS.











Un utilisateur du forum overclock.net du nom de Brko a récemment affirmé que les processeurs Zen 3 peuvent fonctionner sur une carte mère GIGABYTE X370 avec une mise à jour bêta du BIOS et de l'AGESA. Cette affirmation a été partiellement validée par chm128256m qui a obtenu un Ryzen 9 5900X pour fonctionner sur sa carte mère ASRock A320M modifiée.



Il est très peu probable qu'AMD soutienne officiellement cette rétrocompatibilité avec les cartes mères de la série 300 étant donné leurs déclarations précédentes. Il sera intéressant de voir si des OEM fournissent des mises à jour de rétrocompatibilité et les problèmes qui pourraient survenir.



CHIPHELL