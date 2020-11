Analyse des performances d'Aquanox Deep Descent PC.







Aquanox Deep Descent est un tireur sous-marin à la première personne qui est sorti sur le PC le mois dernier. Propulsé par Unreal Engine 4, il est temps maintenant de le tester et de voir comment il fonctionne sur la plateforme PC.



Pour cette analyse des performances du PC, nous avons utilisé un Intel i9 9900K avec 16 Go de DDR4 à 3600Mhz, les Radeon RX580 et RX Vega 64 d'AMD, les RTX 2080Ti, GTX980Ti et GTX690 de NVIDIA. Nous avons également utilisé Windows 10 64 bits, le pilote GeForce 457.09 et les pilotes Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.10.1. NVIDIA n'a pas ajouté de profil SLI pour ce jeu, ce qui signifie que notre GTX690 se comportait de la même manière qu'une simple GTX680.







Digital Arrow a mis en place quelques paramètres graphiques à modifier. Les joueurs sur PC peuvent régler la qualité du volume, des matériaux, des textures, du post-traitement, du feuillage, des effets visuels et de la distance de visualisation.







Afin de découvrir comment le jeu s'échelonne sur plusieurs threads CPU, nous avons simulé un CPU double cœur, quadruple cœur et hexa cœur. Comme les autres jeux d'Unreal Engine 4, Aquanox Deep Descent ne nécessite pas de processeur haut de gamme. Avec l'Hyper Threading activé, notre système dual-core simulé a pu faire tourner le jeu avec plus de 100fps à 1080p/très haut niveau. Le jeu n'était cependant pas jouable sur ce même système lorsque nous avons désactivé l'Hyper Threading en raison de graves problèmes de bégaiement. En outre, le jeu a été plus performant sur nos autres systèmes PC lorsque l'Hyper Threading a été désactivé.







Notre ancienne génération de processeur Intel i7 4930K était également capable de faire fonctionner Aquanox Deep Descent en douceur. Bien qu'il y ait une grande différence de performance entre le i7 4930K et le i9 9900K, nous avons quand même pu obtenir une expérience constante de 60 images par seconde.







Si Aquanox Deep Descent n'a pas besoin d'un processeur haut de gamme, il a certainement besoin d'un GPU puissant. Notre AMD Radeon RX580 était tout simplement incapable d'offrir une expérience de 60 images/seconde à 1080p/très haute résolution.







De plus, Aquanox Deep Descent est un autre jeu Unreal Engine 4 dans lequel le GTX980Ti a réussi à surpasser le RX Vega 64. Bien que l'écart de performance à 1080p soit faible, nous pouvons voir la GTX980Ti progresser à 1440p et 4K. De plus, notre RTX2080Ti n'a pas été en mesure, une fois de plus, d'offrir une expérience de jeu fluide aux réglages 4K/Very High. Notez que nous avons utilisé l'une des scènes les plus gourmandes en GPU que nous ayons pu trouver dans le jeu. Cela signifie que le RTX2080Ti peut exécuter d'autres scènes à plus de 70 images/seconde en mode 4K/Très haute résolution.







Sur le plan graphique, Aquanox Deep Descent est l'un des meilleurs jeux sous-marins à la première personne. Digital Arrow a utilisé beaucoup de textures haute résolution, alors bravo à lui. De plus, le jeu propose des effets de lumière étonnants, ainsi que des effets sous-marins sympas. À titre de comparaison, Aquanox Deep Descent est nettement meilleur que Maneater ou Beyond Blue. Ce n'est pas parfait (j'aimerais vraiment voir des explosions plus fortes que celles que le jeu propose actuellement). Cependant, il est définitivement meilleur que ce que je m'attendais à voir au départ.



En conclusion : Aquanox Deep Descent est une agréable surprise sur PC. Le jeu ne nécessite pas de CPU haut de gamme, et ses visuels justifient en quelque sorte ses exigences élevées en matière de GPU. Après Ghostrunner, cependant, c'est encore un autre jeu Unreal Engine 4 qui est moins performant sur le matériel d'AMD. Cependant, nous devrions blâmer AMD pour cela et non les développeurs du jeu. Nous devons également noter que nous n'avons pas eu de problèmes de stabilité. Donc oui, même si ce n'est pas parfait, Aquanox Deep Descent fonctionne plutôt bien sur PC.



DSOGAMING