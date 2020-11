Liste des exigences du système pour le jeu : Godfall.



Godfall, le pilleur-slasher de RPG développé par Counterplay Games en étroite collaboration avec AMD, nécessitera 12 Go de VRAM pour des réglages maximums à une résolution de 4K. Dans le cadre des vidéos partenaires d'AMD que la société a annoncées lorsqu'elle a dévoilé la série de cartes graphiques RX 6000, Godfall est construit avec DirectX 12 Ultimate et DXR en tête, et tire parti d'un certain nombre de technologies de rendu qui font partie du jeu DXR 1.1, aux côtés des technologies Fidelity FX d'AMD. Counterplay Games mettra à disposition un pack de textures 4X x 4X Ultra HD pour les réglages maximums - bien dans les 16 Go de VRAM qu'AMD a choisi pour ses cartes graphiques RX 6900 XT, RX 6800 XT et RX 6800.







Godfall dispose d'un système d'ombrage à taux variable (VRS) pour des performances accrues sans perte perceptible de la qualité visuelle, ainsi que d'ombres tracées par des rayons (agnostique à la plate-forme) et utilise le système d'accentuation adaptative du contraste Fidelity FX d'AMD.



Cette technologie a donné d'excellents résultats en améliorant à la fois les performances (elle a été évaluée comme offrant des niveaux de performance similaires à ceux de la DLSS 2.0 dans Death Stranding, par exemple, par rapport à un rendu 4K complet) et la qualité de l'image.



Une petite vidéo de démonstration : Cliquez ICI.



VIDEOCARDZ