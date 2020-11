EA confirme la sortie de Battlefield VI, été 2021.



EA a confirmé à la fin de la semaine dernière que le studio travaille sur le prochain chapitre de la franchise "Battlefield", qui s'intitule sans surprise "Battlefield VI". Ce qui reste à voir, c'est la conception de la production, si EA DICE s'en tient à sa formule de faire du prochain Battlefield une pièce de décor et un démonstrateur technologique AAA, un peu comme BFV a été parmi les premiers jeux avec raytracing en temps réel, bien que le mandat du PDG d'EA semble favoriser une approche "vraiment next-gen".







La pression des compteurs de haricots d'EA va également peser lourd sur DICE pour qu'au moins un des composants du jeu soit optimisé pour les sports électroniques, et propose un mode multijoueur de type "Battle royale". Nous prévoyons que la mise en œuvre pourrait être similaire à l'actuel Call of Duty, qui propose un mode "Warzone" imbriqué en plus d'une expérience de campagne AAA. EA DICE vise une sortie provisoire pour les fêtes de fin d'année 2021 pour "Battlefield VI".



Apparemment, l'image ci-dessus est un fan-art. EA n'a pas révélé de détails sur les prémisses du jeu.



Wait And See...



