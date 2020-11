EA annonce une édition légendaire de Mass Effect.



Le studio BioWare, propriété d'Electronic Arts, a récemment annoncé l'édition Mass Effect Legendary lors des célébrations du 7ème jour. L'édition légendaire de Mass Effect comprend une compilation des trois premiers titres de Mass Effect sortis entre 2007 et 2012.







Les jeux remasterisés comprennent tous des DLC pour un seul joueur et du contenu supplémentaire dans le jeu. Bien que les jeux soient optimisés pour le 4K avec des textures, shaders, modèles et effets mis à jour, ils ne recevront pas de remake complet.







Mass Effect Legendary Edition est maintenant disponible en précommande à 60 USD et sera lancé au printemps 2021 sur Xbox One, PlayStation 4 et PC, avec une compatibilité avancée et des améliorations ciblées sur les séries Xbox et PlayStation 5.







Un petit trailer de lancement : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP