L'année dernière, AMD a lancé les processeurs de bureau de la série Ryzen 3000 dans l'un des lancements de matériel les plus monumentaux de l'ère moderne. Cette dernière étape a permis à la marque Red de revenir sur le devant de la scène sur le marché des processeurs pour ordinateurs de bureau, qui a débuté avec le lancement de la première génération de processeurs Ryzen.



Avec le lancement du Ryzen 3000 est venu le chipset AMD X570. Doté du support PCIe 4.0, le X570 représentait un bond impressionnant par rapport aux générations précédentes. Il était également très chaud, les cartes mères étant souvent dotées de ventilateurs de refroidissement du jeu de puces. Avec le lancement du Ryzen 5000, ainsi que du GPU RDNA2 d'AMD, l'intérêt pour la Team Red est plus grand que jamais.







Le Crosshair VIII Dark Hero d'ASUS ROG est une mise à jour du Crosshair VIII Hero d'ASUS ROG primé l'année dernière. Le ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero a été équipé des mêmes accessoires que le Hero de l'année dernière, avec quelques améliorations. Les dissipateurs thermiques M.2 sur les deux emplacements, une solution d'éclairage de qualité supérieure, un bouclier d'E/S arrière intégré et un excellent BIOS ASUS n'ont pas changé. Mais les étages de puissance du VRM sont passés de 60 A à 90 A et, surtout, ASUS a supprimé le ventilateur du chipset. La seule question est de savoir dans quelle mesure le Crosshair VIII Dark Hero d'ASUS ROG est meilleur.



Voici la fiche technique :







