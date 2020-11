GIGABYTE : La marque nous "dévoile" une nouvelle carte graphique - La RTX 3060 TI Gaming OC Pro.



Nous avons les premiers rendus de la prochaine carte graphique GeForce RTX 3060 Ti de Gigabyte. Le nouveau modèle illustré ci-dessous s'appelle Gaming OC Pro. C'est le premier modèle connu de carte graphique RTX 3060 Ti à triple ventilateur. Il y a deux jours, nous avons publié des rendus du RTX 3060 Ti Eagle, qui est un modèle à double ventilateur.



Le GAMING OC PRO est une carte à 2,2 slots avec un circuit imprimé personnalisé complet équipé de connecteurs d'alimentation à 8 et 6 broches. En comparaison, la série Eagle (OC) n'offre qu'un seul connecteur d'alimentation à 8 broches (configuration par défaut pour la série RTX 3060 Ti). L'un des rendus montre que la carte graphique est équipée d'au moins trois dissipateurs, chacun étant relié à une section VRM ou GPU distincte.



Le NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti est un nouveau SKU basé sur l'architecture NVIDIA Ampère 8nm. La carte graphique devrait être lancée en décembre, après un prétendu report de la sortie de deux semaines.



















La RTX 3060 Ti dispose de 4864 cœurs CUDA et de 8 Go de mémoire GDDR6 cadencés à 14 Gbps. Avec un bus mémoire de 256 bits, la carte a une largeur de bande théorique maximale de 448 Go/s. La rumeur selon laquelle l'horloge de boost de 1665 MHz permet à la carte d'atteindre une puissance de calcul de 16,2 TFLOP en simple précision, soit environ 4 TFLOP de moins que le RTX 3070, également doté du GPU GA104, mais avec plus de cœurs (5888).



Les cartes graphiques RTX 3060 Ti devraient consommer moins de 200W et coûter environ 400 USD. Ces deux valeurs ne sont pas figées et nous attendons de plus amples informations de nos sources. Le nouveau SKU serait lancé peu après la sortie de la série Radeon RX 6000 d'AMD, qui est maintenant prévue pour le 18 novembre, avec un lancement des designs personnalisés d'ici la fin du mois.



Pour rappel voici la gamme :







VIDEOCARDZ