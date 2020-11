Les AIB préparent une version noire de la Radeon RX 6800 XT ?



Une photo intéressante a été divulguée sur une plateforme sociale chinoise. Une carte graphique Radeon RX 6800 XT semi-personnalisée a été photographiée avec un design entièrement noir. Il ne s'agit certainement pas d'une carte graphique auto-peinte, car le modèle comporte même des autocollants d'usine à l'arrière (la plaque arrière est argentée à l'origine).



Ce modèle est la Radeon RX 6800XT, que l'on peut facilement juger par l'épaisseur de la solution de refroidissement. La carte comporte des autocollants de ventilateur pré-appliqués (certains fabricants les remplaceront par leur propre logo, comme Biostar). Cette carte, cependant, semble être dans le pur design de référence, la seule différence étant la couleur et le bord des pales du ventilateur peint en argent (à l'origine, elles sont toutes noires).







L'AMD Radeon RX 6800XT est équipé d'un GPU Navi 21 XT avec 4608 processeurs de flux, 288 TMU et 128 ROP. La prochaine série de Radeon basée sur l'architecture RDNA2 comprendra également des accélérateurs de rayons, un nouveau type de noyau responsable de l'accélération matérielle du ray tracing. La carte graphique est également équipée de 16 Go de mémoire GDDR6 et de 128 Mo de cache Infinity.











AMD lancera officiellement ses modèles Radeon RX 6800 XT et RX 6800 non-XT le 18 Novembre 2020. La première aura un prix de 649 Dollars alors que la seconde devrait coûter 579 Dollars. Lors du lancement, un stock limité est à prévoir, selon un représentant d'ASUS. Les modèles personnalisés seront lancés à une date ultérieure (éventuellement une semaine ou deux après les modèles de référence). Nous ne savons cependant pas si le modèle RX 6800 XT noir sera considéré comme une variante sur mesure.



Voici le tableau récapitulatif de la gamme :







TWITTER (Harukaze5719)