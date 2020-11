MSI nous dévoile une nouvelle carte graphique : La MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X.















Malgré l'absence d'annonce officielle, un certain nombre de rumeurs et de fuites sur la prochaine série SUPRIM de MSI ont émergé au cours des derniers jours. La dernière vient d'un Redditor Wet-Goat, qui a eu accès à une unité du RTX 3080 SUPRIM X lors d'un échange de clients.



La carte graphique représente le SKU de premier niveau de la gamme MSI, ce qui signifie que même la série GAMING X TRIO doit être considérée comme une série moins chère. Bien sûr, MSI peut (et va probablement) sortir sa série LIGHTNING à un moment donné, mais d'ici là, la série SUPRIM devrait devenir le nouveau choix des passionnés s'ils envisagent d'acheter une carte graphique MSI.



Le design de la série SUPRIM est également conservé dans un design gris foncé/noir. Il n'est pas surprenant que la série SUPRIM propose également la solution de refroidissement à triple ventilateur, mais la nouvelle caractéristique est une plaque arrière en métal (les modèles GAMING TRIO sont équipés d'une plaque arrière en plastique ABS).



La carte graphique est équipée d'un paratonnerre RGB. Le logo MSI à l'arrière s'allumera, ainsi que la bande sur le côté et les flèches en forme de V sur le devant (non visible sur la photo ci-dessous, mais visible sur une photo d'emballage fuyant).



MSI s'apprête à lancer sa série SUPRIM ce mois-ci. Le prix et les spécifications sont encore inconnus. Le X dans le nom du modèle qui a fait l'objet d'une fuite signifie que la série est overclockée en usine. Le fabricant pourrait également lancer le modèle SUPRIM non-X plus tard. Cela reste à confirmer.



REDDIT