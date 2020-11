NZXT annonce une édition limitée du CRFT 07 H510i Mass Effect Case.



NZXT, l'un des principaux concepteurs de matériel informatique, de logiciels et de services pour la communauté des joueurs sur PC, annonce aujourd'hui la septième entrée dans la gamme CRFT de NZXT - une série de produits sous licence qui célèbre des jeux incroyables et les communautés qui les aiment - basée sur la série Mass Effect de BioWare, qui fait date.



Conçu autour du H510i primé de NZXT, NZXT CRFT 07 s'inspire de l'armure du N7 pour créer une série limitée de 500 boîtiers, conçue pour la communauté Mass Effect. La couleur de la fibre de carbone et la bande rouge et blanche imitent l'armure emblématique du N7 du jeu, afin que les utilisateurs puissent garder leur armure prête au combat. Un charme durable en édition limitée peut être retourné pour afficher l'icône Paragon ou Renegade, permettant aux utilisateurs de montrer leur vrai visage.



















Armé et prêt



Cette mallette H510i est conçue autour de l'armure emblématique du N7 et est prête à protéger vos composants contre la charge des Krogans. Cette mallette éprouvée au combat comprend un panneau latéral en verre trempé pour mettre en valeur votre construction.



Ne laissez pas vos armes surchauffer



Empêchez vos armes de surchauffer grâce à un support avant conçu pour les radiateurs jusqu'à 280 mm. Pour les adeptes de la construction, un support de réservoir intégré est inclus pour les systèmes à boucle personnalisée. Deux ventilateurs Aer F 120 mm sont présents pour un flux d'air interne optimal ainsi que des filtres amovibles pour le bloc d'alimentation.



Renégat ou Paragon



Montrez à la galaxie quel genre de Spectre vous avez choisi d'être. Le charme durable de votre panneau avant peut être remplacé par le logo Paragon ou Renégat. Ainsi, que vous soyez compatissant et héroïque, ou indifférent et impitoyable, vous pouvez montrer vos vraies couleurs.



Un maître technicien



Nous avons équipé ce bâtiment de câbles et de sangles préinstallés, ce qui simplifie le processus de construction et vous évite d'avoir besoin d'un Quarian pour vous montrer les cordes. Avec l'ajout de notre barre de câbles, nous avons simplifié l'expérience de construction d'une machine vraiment digne de la Normandie.



Caractéristiques :



- Fibre de carbone en édition limitée et NZXT H510i rouge sur le thème de l'armure du N7 de Mass Effect,

- Charme exclusif de la clé Paragon et Renégat à deux faces,

- Le logo N7 imprimé sur le panneau avant,

- Une conception moderne et des caractéristiques favorables aux constructeurs,

- Connecteur USB-C compatible USB 3.1 Gen 2 sur le panneau avant,

- Construction tout acier de qualité supérieure avec l'esthétique élégante de la série H,

- Panneau latéral en verre trempé pour mettre en valeur votre construction,

- La gestion des câbles est facilitée grâce à un système de gestion intuitif,

- L'installation du refroidissement à eau est simplifiée grâce à un support amovible pour les refroidisseurs de CPU tout-en-un ou les configurations de boucles personnalisées,

- Bandes LED RGB intégrées et moyeu de ventilateur contrôlés intuitivement par NZXT CAM.



Disponibilité et prix



Le NZXT CRFT 07 H510i Mass Effect est maintenant disponible aux États-Unis auprès de NZXT au prix de : 199.99 Dollars.



Pour le commander ou plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP