QNAP lance le routeur SD-WAN QHora-301W de nouvelle génération en Wi-Fi 6 et 10GbE à double port.



QNAP Systems, Inc. (QNAP), l'un des principaux innovateurs en matière de solutions informatiques, de réseau et de stockage, a lancé aujourd'hui le QHora-301W, un routeur de réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) doté de ports Wi-Fi 6 et de deux ports 10 GbE. Ce routeur de nouvelle génération offre non seulement un VPN multisite distant et une connectivité complète, mais aussi la topologie QuWAN Cloud Orchestrator et des fonctions de sécurité améliorées, offrant une structure de réseau flexible et fiable à haut rendement pour le travail à distance et les entreprises multisites.







Doté d'un processeur Qualcomm Quad-core 2,20 GHz et d'une mémoire vive de 1 Go, le QHora-301W offre une transmission sans fil bi-bande Wi-Fi 6 (802.11ax) et 2,4 GHz/5 GHz hautes performances. Avec huit antennes et MU-MIMO, le QHora-301W fournit des vues de configuration sans fil parfaites pour améliorer les signaux de couverture Wi-Fi, offrant une vitesse de transfert allant jusqu'à 3600 Mbps et permettant d'utiliser davantage de clients Wi-Fi simultanément.



Avec deux ports 10 GbE et quatre ports Gigabit, le QHora-301W offre des configurations WAN/LAN flexibles pour un déploiement de réseau optimisé, permettant d'obtenir un réseau local à haut débit, un transfert de fichiers intersite rationalisé et un VPN multisite à maillage automatique.



En outre, le QHora-301W permet une topologie de VPN maillé interconnecté via QuWAN (technologie SD-WAN de QNAP), fournissant une infrastructure de réseau fiable pour la transmission numérique, une bande passante réseau prioritaire, un basculement WAN automatique et une gestion centralisée des nuages.







Le QHora-301W améliore la sécurité d'accès entre le VPN d'entreprise et la connexion périphérique pour le travail à distance. Avec le PVA (PA virtuel) d'entreprise, le personnel informatique peut configurer jusqu'à six groupes SSID exclusifs pour différents départements ou services d'application.



Le cryptage Wi-Fi garantit que les utilisateurs peuvent profiter d'une transmission sans fil à haut débit avec une sécurité maximale. Des fonctionnalités supplémentaires (notamment des pare-feu, des redirections de port et des contrôles d'accès) peuvent filtrer et bloquer efficacement les connexions non fiables et les tentatives de connexion. Le SD-WAN fournit également un VPN à cryptage IPsec, une inspection approfondie des paquets et un pare-feu L7* pour assurer la sécurité de la transmission sur le réseau VPN.







"La croissance des applications gourmandes en bande passante et le passage au travail à distance nécessitent un investissement dans une connectivité Wi-Fi 6 et 10 GbE sécurisée", a déclaré Judy Chen, chef de produit de QNAP, ajoutant que "le QHora-301W combine une vitesse de pointe avec le cryptage Wi-Fi, les pare-feu et la technologie QuWAN SD-WAN pour aider les utilisateurs à garantir un environnement réseau sûr pour l'accès aux données confidentielles et sensibles".



Conçu pour les environnements informatiques modernes, le QHora-301W peut être installé de manière universelle dans les foyers et les bureaux et est compatible avec les supports VESA. Le refroidissement sans ventilateur et la conception silencieuse garantissent également un fonctionnement froid, stable et silencieux, même en cas de charge importante.



Remarque : QHora ajoutera la prise en charge de la bande passante réseau prioritaire QuWAN et des fonctions de pare-feu L7 à partir du 1er Trimestre 2021.



Voilà comment il se compose :



- Processeur Qualcomm Quad-core 2,2 GHz IPQ8072A,

- 1 Go de RAM

- 8 antennes cachées 5dBi,

- 2x port RJ45 10 GbE (10G/ 5G/ 2,5G/ 1G/ 100M),

- 4x ports RJ45 1 GbE (1G/ 100M/ 10M),

- Supporte la double bande (2. 4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax, et 802.11a/b/g/n/ac),

- MU-MIMO,

- OFDMA,

- Pare-feu basé sur le protocole,

- Transfert de port, VPN, et contrôle d'accès.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI .



TECHPOWERUP