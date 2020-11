Présentation du processeur Cortex-A78C pour PC.



Au cours des dernières années, le marché des PC sous Windows a pris un certain essor, les entreprises essayant de développer leurs PC sous Windows, principalement des ordinateurs portables. Un exemple de cela est Microsoft. La société a lancé un ordinateur portable Surface alimenté par une puce personnalisée de Snapdragon, appelée Surface Pro X.



Cet appareil est alimenté par le processeur Snapdragon SQ2. Cependant, ce qui semblait manquer pendant un certain temps, c'était le manque de soutien de la part du bras lui-même pour ce type de marché. C'est ce que la société a décidé de changer et de faire un tout nouveau processeur IP dédié aux appareils "on-the-go" comme ils l'appellent, se traduisant par des ordinateurs portables.







Le Cortex-A78C est une nouvelle direction de conception qui, selon Arm, est un bon moyen pour les ordinateurs portables, de faire un travail plus sérieux. Contrairement au Cortex-A78 classique, qui est une conception hétérogène de petits et grands noyaux (la célèbre architecture big.LITTLE d'Arm), la nouvelle révision du Cortex-A78C vise à changer cela. La version "C" du processeur est en fait une structure homogène composée de tous les grands cœurs.



Alors que l'on utilise généralement quatre grands et quatre petits cœurs pour une conception, Arm a décidé d'aller tout grand avec cette conception. Pour les applications multifilières, c'est la bonne décision pour augmenter les performances. Le cache de niveau trois (L3) a également été amélioré, ce qui se traduit par 8 Mo de L3$ trouvés sur le dé. Nous attendons avec impatience de voir les premières conceptions basées sur cette configuration et de voir comment elle fonctionne.



