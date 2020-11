ID-COOLING nous propose : Le ICEFLOW 240 VGA Water cooler.



ID-COOLING a annoncé aujourd'hui le watercooling ICEFLOW 240 VGA, spécialement conçu pour les cartes VGA de jeux grand public. Il se compose d'un radiateur de 240 mm avec un ventilateur ARGB de 240x120x25 mm, d'un boîtier métallique avec un ventilateur mince de 92 mm pour le refroidissement des VRAM et de différents supports pour s'adapter aux différentes séries VGA.







Ce refroidisseur est conçu avec un TDP de 300 W et il est compatible avec la plupart des cartes VGA de jeux courants, à l'exception de la dernière série RTX 3000. Les supports inclus sont conçus avec des trous de montage de 70,5x70,5 mm, 64x64mm, 58,4x58,4 mm, 53,3 x 53,3 mm et 51 x 51 mm, supportant les séries RTX 2000, VEGA 56/64, GTX7/9/10, RX 5700/RX 590/580 et GTX 1600. Un couvercle métallique avec un ventilateur intégré de 92 mm sur la carte VGA refroidira les composants VRAM/MOS environnants. La pompe est conçue sur le radiateur de manière à assurer la compacité du boîtier.







Le refroidisseur est équipé d'un radiateur de 240 mm et du tout nouveau ventilateur ICEFAN 240, qui comprend deux pales de ventilateur dans un même cadre. Deux pales de ventilateur partagent un câble d'entrée PWM et un câble d'entrée ARGB. La vitesse du ventilateur est contrôlée par PWM de 900 à 2000RPM, poussant le débit d'air maximum de 56,5CFM chacun. Des amortisseurs en caoutchouc sur le cadre du ventilateur sont prévus pour absorber les vibrations afin de réduire le bruit de fonctionnement.







Tous les ventilateurs et la barre d'éclairage sur le boîtier peuvent être connectés au répartiteur ARGB et ensuite synchronisés avec le logiciel RGB de la carte mère ou contrôlés par le contrôleur de câble inclus.



Date disponible : Fin Novembre/Début Décembre 2020.



Le prix sera de : 129.95 Dollars.



TECHPOWERUP