Irresistible.

Sortie DVD/BLURAY du 14 Octobre 2020.







Durée : 1H43.



Genre : Comédie dramatique.



Avec : Steve Carell, Rose Byrne, Chris Cooper, Mackenzie Davis, Topher Grace, Natasha Lyonne, Will Sasso, Brent Sexton.



Résumé : Quand le stratège de la communication du Comité national démocrate Gary Zimmer voit une vidéo postée sur Internet du colonel des Marines en retraite Jack Hastings prenant la défense des droits des travailleurs sans-papiers de sa petite ville, il pense avoir enfin déniché la solution pour récupérer l’électorat rural. Il se rend sans préambule à la ferme de Jack Hastings, pour tenter de le persuader de se présenter aux élections municipales. Mais quand les Républicains le contrent en envoyant son ennemie jurée, la brillante et impitoyable chargée de campagne Faith Brewster, Gary doit passer la vitesse supérieure. Ce qui avait débuté comme une petite course à la mairie du coin devient une bataille politique d’ampleur nationale où tous les coups sont permis.



Un trailer du film (VOST) : Cliquez ICI.



Note : 6.2/10 (Votants : 7 239 Internautes).



GUIDE-RAPIDE