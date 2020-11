MASSIVE DAMMAGE INC nous propose un nouveau jeu PC : Star Renegades.







Editeur(s)/Développeur(s) : Massive Damage, Inc.



Sortie France : 08 Septembre 2020.



Genre(s) : Tactical RPG/Stratégie.



Classification : Interdit au moins de 12 ans.



Mode(s) : Jouable en solo.



Langue de la version disponible en France : Textes en français/Textes en anglais.















Résumé : Star Renegades est un jeu de rôle tactique, vous mettant à la tête d'une escouade de rebelle intergalactique. Dans ce Rogue-like, vous allez combattre le méchant et maléfique empire dans un tour par tour mettant l'accent sur les parades et les contre-attaques.



