AMD Ryzen 5000 est là, propulsé par la nouvelle architecture "Zen 3" ! Nous vous présentons cette revue du processeur 12 cœurs Ryzen 9 5900X. Mais attendez, où est le Ryzen 4000, vous vous demandez ? AMD a encombré les numéros de modèle de ses processeurs de la série 4000 avec des pièces d'APU basées sur le silicium "Renoir" alimenté par "Zen 2" et a estimé que "Zen 3" méritait une nouvelle série de numéros. La nouvelle architecture du "Zen 3" promet une augmentation impressionnante de 19% de la puissance de calcul par rapport au "Zen 2", qui avait des gains similaires à deux chiffres par rapport à son prédécesseur.



Pour AMD, répéter des améliorations IPC aussi importantes d'une génération à l'autre est stupéfiant, étant donné que son principal rival, Intel, utilise la même architecture "Skylake" depuis de nombreuses années, associée uniquement à un nombre de cœurs/thread plus élevé et à des algorithmes de boost plus performants.



Pourtant, Intel a réussi à conserver une chose qui avait échappé à AMD, même après son retour à la tête des performances des jeux compétitifs. AMD affirme que le nouveau Ryzen 9 5900X bat le Core i9-10900K au jeu grâce à ses gains de performances en file simple et devrait naturellement le battre en productivité grâce à son nombre de coeurs plus élevé.







Le Ryzen 9 5900X est un AMD à 12 cœurs et 24 fils, dont le prix est de 549 dollars, soit à peu près le même prix que le Core i9-10900K actuel (il a été lancé à l'origine à environ 500 dollars). Les cœurs du processeur Ryzen 9 5900X sont construits sur le même procédé de fabrication en silicium de 7 nm que le processeur Ryzen 3000 "Zen 2", mais avec plusieurs améliorations de la microarchitecture.



Le plus grand changement apporté par le "Zen 3" doit être la suppression du CCX à 4 cœurs et l'unification de tous les cœurs de la puce du CPU en un seul CCX à 8 cœurs. Même au sein du cœur du CPU, AMD a travaillé à réduire les latences, à améliorer la prédiction des branches, à optimiser le moteur d'exécution, à engraisser le front-end et les unités de chargement/stockage, et à déployer des caches plus rapides, ce qui a un impact direct sur les performances des IPC, ou single-thread. L'IPC est le plus grand contributeur aux performances de jeu, et les 19% de gain de l'IPC par rapport à "Zen 2" devraient signifier qu'AMD a pris la couronne du jeu puisque l'architecture "Zen 2" n'était pas trop loin derrière "Comet Lake" au départ.



Contrairement à la concurrence, AMD ne lance pas un nouveau chipset avec le Zen 3. Les cartes mères existantes basées sur des chipsets AMD de la série 500 ou 400 fonctionneront avec les nouveaux processeurs Ryzen de la série 5000 après une mise à jour du BIOS.



AMD a également veillé à ce que l'augmentation de l'IPC sur le même processus de 7 nm ne se traduise pas par une plus grande consommation d'énergie, le Ryzen 9 5900X étant livré avec le même TDP de 105 W que son prédécesseur, le 3900X. Dans cette étude, nous avons mis à l'épreuve la plus grande revendication d'AMD pour le "Zen 3" - le leader des performances de jeu - ainsi que notre vaste série de tests de performances des processeurs pour déterminer si AMD a totalement et complètement vaincu Intel.



Voici la fiche technique :







