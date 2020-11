Addlink ajoute la série S90 PCI-Express4.0 (x4) NVMe SSD.



La série "S90" est un SSD NVMe M.2 qui supporte la connexion PCI-Express4.0 (x4). Le facteur de forme est M.2 2280, et la gamme comprend deux modèles avec des capacités de 1 To et 2 To.







NAND Flash est un TLC NAND 3D avec un nivellement de l'usure avancé et de puissantes capacités de collecte des déchets. La vitesse de transfert maximale est de 5 000 Mo/sec pour la lecture séquentielle, 4 400 Mo/sec pour l'écriture, 750 000 IOPS pour la lecture aléatoire et 700 000 IOPS pour l'écriture.







La mémoire cache est de type DDR4, le corps principal mesure 22 mm de largeur, 80 mm de profondeur, 3,5 mm de hauteur et pèse environ 8,2 g. Le MTBF est de 1,8 million d'heures et la garantie du produit est de 5 ans. Addlink est très actif sur Amazon, et propose des offres à des prix compétitifs. Nous n'avons cependant pas encore reçu de prix pour ces modèles.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



