Le châssis du Thermaltake AH T200 est désormais disponible.



Thermaltake annonce la disponibilité du châssis AH T200 micro-ATX. Le Thermaltake AH T200 est la version réduite du châssis pleine tour AH T600 Open-Frame. Le AH T200, comme le AH T600, a un look non conventionnel. Le châssis comporte trois fenêtres en verre trempé de 3 mm sur le panneau avant, avec des aérations latérales de chaque côté. Sa conception modulaire permet aux constructeurs de créer leur propre style. L'AH T200 est disponible en deux couleurs - noir et neige.







Caractéristiques principales de l'AH T200 Thermaltake



Conception d'un cadre ouvert en acier avec cinq fenêtres en verre trempé

Le AH T200 est construit en acier et en cinq panneaux de verre trempé. Il est équipé de trois fenêtres en verre trempé de 3 mm sur le panneau avant supérieur, permettant aux utilisateurs de montrer les composants de leur PC, et deux panneaux latéraux de 4 mm sur les portes à charnières permettent aux utilisateurs d'afficher leurs composants comme ils le souhaitent, tandis que l'arrière ouvert offre de nombreuses possibilités d'extension et de modification.



Ports d'entrée/sortie pratiques



Les ports d'entrée/sortie du microchâssis du Thermaltake AH T200 sont dotés d'un port USB 3.1 (Gen 2) de type C, de deux ports USB 3.0, d'un port audio HD, d'un bouton de réinitialisation et d'un bouton d'alimentation élégant permettant un accès direct en cas de besoin.



Solutions de refroidissement



Le Thermaltake AH T200 peut supporter jusqu'à deux ventilateurs de 140 mm à l'avant et sur le dessus. Pour le refroidissement liquide de l'unité centrale AIO, il peut supporter jusqu'à un refroidisseur de liquide AIO de 240 mm ou 280 mm à l'avant.



Support matériel



Le Thermaltake AH T200 est conçu avec d'excellentes possibilités d'extension ; il peut prendre en charge des cartes mères jusqu'à un Micro ATX, un refroidisseur de CPU d'une hauteur maximale de 150 mm, des configurations de GPU jusqu'à 320 mm de longueur, une alimentation électrique d'un diamètre allant jusqu'à 180 mm et deux ou trois dispositifs de stockage de 3,5" ou 2,5".







Prix et disponibilité



Le Thermaltake AH T200 et le AH T200 Snow sont désormais disponibles chez les revendeurs partenaires dans le monde entier.



Veuillez consulter les liens des magasins ci-dessous :



- United States : Amazon - : 149.99 Dollars, Cliquez ICI,

- EU: Alternate - 134.90 euros, Cliquez ICI.



VORTEZ