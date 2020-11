TECHPOWERUP nous propose le test du : AMD Ryzen 7 5800X.



AMD a annoncé aujourd'hui les processeurs de bureau "Zen 3" de la série Ryzen 5000, et nous avons avec nous le processeur Ryzen 7 5800X à 8 cœurs dans cette revue. La société a sauté la numérotation des modèles de la série 4000, probablement parce que les chiffres étaient encombrés par le silicium de l'APU "Renoir". Avec l'annonce d'aujourd'hui, AMD tient sa promesse de sortir une nouvelle génération de microarchitecture de CPU "Zen" chaque année depuis ses débuts en 2017, et avec chaque nouvelle génération, ils ont introduit des incréments IPC. L'IPC, ou instructions par horloge, est un moyen de facto de mesurer les performances d'un processeur à fil unique et a un impact direct sur les performances de jeu.



Avec "Zen 3", AMD revendique une augmentation stupéfiante de 19 % de la CPI par rapport à "Zen 2", alors qu'Intel n'a pas augmenté la CPI dans le segment des ordinateurs de bureau depuis une cinquantaine d'années. Ces 19 % d'augmentation du CPI sont à l'origine de la prétention d'AMD à battre Intel en matière de performances de jeu, étant donné que le Ryzen 3000 "Zen 2" n'était pas très loin derrière le 10e noyau de génération "Comet Lake" d'Intel dans le domaine des jeux.



En ce qui concerne les tâches de productivité, le nombre de cœurs plus élevé d'AMD pour la série Ryzen 9 lui donnera l'avantage en raison du nombre de cœurs plus élevé, 12 cœurs et 16 cœurs, mais le jeu est équilibré en ce qui concerne le Ryzen 7 5800X par rapport à son rival d'Intel, le Core i7-10700K, puisque les deux sont à 8 cœurs/16 threads.







Tout comme le Core i7-10700K, le Ryzen 7 5800X présenté dans cette revue est un processeur "monolithique" à 8 cœurs, en ce sens que ses huit cœurs ne reposent pas seulement sur le même silicium, le CCD "Zen 3", mais partagent également un cache L3 commun. Les processeurs Ryzen 5000 d'AMD implémentent toujours un module multi-puces, le MCM de cette génération étant nommé "Vermeer". La suppression des complexes CCX à quatre cœurs pour unifier les cœurs sur le CCD devrait porter ses fruits sous la forme d'une réduction des latences entre les cœurs et d'un doublement de la taille du cache L3 que chaque cœur peut adresser.



AMD annonce le processeur Ryzen 7 5800 "Zen 3" à 8 cœurs à 449 $, ce qui représente une avancée majeure par rapport aux 399 $ auxquels son prédécesseur, le 3800X, avait été lancé. Le 5800X est proposé en tant que puce de bureau de jeu haut de gamme pour une utilisation dans toutes les résolutions. La puce conserve un bus PCI-Express 4.0 moderne pour les cartes graphiques de la prochaine génération. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que malgré l'IPC et les gains de vitesse d'horloge, le Ryzen 7 5800X est lancé avec la même puissance TDP de 105 W que son prédécesseur, et sur le même nœud de fabrication en silicium de 7 nm. Dans cette revue, nous prenons le processeur pour un tour de piste. Nous sommes particulièrement impatients de tester les performances de jeu revendiquées par AMD.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP