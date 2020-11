AMD nous propose : Les Radeon Software Adrenalin en version 20.11.1 Bêta.



AMD a publié aujourd'hui la dernière version de Radeon Software Adrenalin 2020 Edition.



La version 20.11.1 bêta est accompagnée d'une optimisation pour les jeux suivants :





"Call of Duty Black Ops : Cold War"





"Dirt 5"





"Assassin's Creed Valhalla"





"Godfall"



Avec Godfall, les pilotes offrent des performances supérieures de 7 % à celles testées avec un RX 5700 XT. Le journal des changements de pilotes ne mentionne aucun problème corrigé avec cette version, et seulement une courte liste de nouveaux problèmes connus d'AMD, qu'elle travaille à corriger.



Soutient pour :



- DIRT 5,

- Assassin's Creed Valhalla,

- Godfall : En utilisant le Radeon Software Adrenalin 2020 édition 20.11.1, un GPU Radeon RX 5700 XT offre en moyenne 7% de meilleures performances FPS en Godfall (DX12) sur le réglage High, par rapport à l'itération précédente du pilote, Radeon Software Adrenalin 2020 édition 20.10.1.RS-348,

- Call of Duty : Black Ops Cold War.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



AMD