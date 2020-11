EPIC GAMES vous offres le jeu : Dungeons 3.







Dungeons 3 est le dernier épisode de la série de jeux de stratégie Dungeons. Construisez et gérez votre propre donjon en tant que Seigneur des Donjons maléfique, recrutez de nouveaux monstres et placez des pièges astucieux pour des aventuriers sans méfiance.



À propos du jeu :



Développeur : Realmforge Studios.



Éditeur : Kalypso Media.



Date de sortie : 5 Novembre 2020.



Jeu de : Stratégie.



Multijoueur : Un joueur.



Classification : Interdit au moins de 16 ans.



Plateforme : PC.



En persuadant la prêtresse des elfes sombres des contrées ramollies de la surface de devenir son lieutenant en chef, le seigneur du donjon a trouvé le moyen de diriger sa campagne de conquête depuis les confins de son antre souterrain. Avec Thalya en première ligne et les forces du mal réunies derrière elle, les joueurs devront utiliser tous les coups possibles et imaginables pour écraser une fois pour toutes ces satanés héros du monde du dessus !



Laissez parler votre côté sombre en créant un donjon souterrain unique avec une multitude de salles, de pièges et de structures. Recrutez des créatures méprisables, orques, succubes, zombies et bien d'autres pour lever la plus terrifiante armée que le monde ait jamais vue.



Et lorsque vos forces seront prêtes, sortez des ténèbres et guidez vos troupes dans l'insoutenable lumière du monde de la surface. Votre avancée entraînera la corruption des terres et la mort de tout ce qui ressemble vaguement à un héros, une licorne, ou quoi que ce soit de mignon. Et pour la première fois dans la série des Dungeons, vous pourrez vous aventurer dans des niveaux générés aléatoirement, afin qu'aucune partie ne se ressemble : une éternité de distraction pour les conquérants maléfiques !



Contenus additionnels : Il faut en profiter également, il y a des soldes également jusqu'à - 60%.



INFORMATION : Il faut bien sur que vous ayez toujours un compte EPIC GAMES pour pouvoir télécharger le jeu !



Pour le prendre : Cliquez ICI.



