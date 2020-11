TECHPOWERUP nous propose le test de : L'AMD Ryzen 5 5600X.



La grande architecture AMD "Zen 3" dont nous avons beaucoup entendu parler est enfin là, et nous avons avec nous sa partie la plus abordable, le Ryzen 5 5600X à 6 cœurs. AMD affirme que le 5600X est tout ce qu'un joueur AAA pourrait souhaiter, et que le processeur ne devrait pas gêner les cartes graphiques 4K, même de qualité supérieure.



Avec le lancement de la "Zen 3", AMD tient sa promesse de déployer une nouvelle microarchitecture chaque année depuis le lancement de la "Zen" originale en 2017. Ce qui est étonnant, cependant, c'est qu'AMD a réussi à augmenter le nombre de cartes graphiques avec chaque micro-architecture lancée depuis. En revanche, Intel est coincé avec le même IPC pour la plateforme de bureau depuis une demi-décennie, et son processeur "Rocket Lake" ne serait pas lancé avant Mars 2021.







La microarchitecture "Zen 3" annonce une augmentation significative de 19% de la CIB par rapport à "Zen 2", qui a déjà eu un impact transformateur sur le marché des processeurs de bureau. Une IPC plus élevée signifie une performance monofilaire plus élevée, ce qui signifie que les jeux, traditionnellement moins parallélisés que la productivité, ont tendance à en bénéficier davantage.



Une augmentation de la CIB du type de celle commercialisée par AMD signifierait que le "Zen 3" bat Intel aux jeux, étant donné que le "Zen 2" n'était pas trop loin derrière le "Comet Lake" pour les jeux. Dans le haut de gamme, avec la série Ryzen 9, AMD propose plus de cœurs au dollar avec des parties à 12 et 16 cœurs, mais les choses sont égales entre le Ryzen 5 5600X et le cœur Intel i5-10600K, les deux étant des parties à 6 cœurs/12 threads.



Le plus grand changement sous le capot avec "Zen 3" est l'abandon par AMD du CCX à 4 coeurs en mettant les huit coeurs de sa puce dans un seul CCX à 8 coeurs. Cela signifie que tous les cœurs d'une chiplette peuvent se parler avec une latence plus faible et accéder à un cache L3 partagé de 32 Mo. Le 5600X est découpé en désactivant deux des huit cœurs. Les processeurs Ryzen 5000 d'AMD mettent toujours en œuvre un module multi-puces, le MCM de cette génération étant nommé "Vermeer".



AMD lance le Ryzen 5 5600X à un prix stupéfiant de 299 dollars, ce qui est le prix de lancement le plus élevé jamais atteint pour un processeur Ryzen série 5, supérieur à ce que vous paieriez pour un 3700X à 8 cœurs. Selon AMD, le 5600X devrait disposer de tout ce dont vous avez besoin pour construire un bureau de jeu, quelle que soit la résolution.



Contrairement aux 5800X et 5900X qui ne disposent pas de solutions de refroidissement de série, AMD inclut un refroidisseur avec le Ryzen 5. La puce a le même TDP de 95 W que son prédécesseur, le 3600X, et est construite sur le même nœud de fabrication en silicium de 7 nm. Dans cette revue, nous avons soumis le Ryzen 5 5600X à notre large sélection de tests de jeu et de productivité pour vous dire si six noyaux "Zen 3" valent plus que huit noyaux "Zen 2".



Voici la fiche technique :







