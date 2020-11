NEXT LEVEL RACING nous propose : Le F-GT Lite.



Voici notre premier cockpit de course portable, le Next Level Racing F-GT Lite. Sa conception révolutionnaire* vous permet d’être dans de véritables positions de course pour les courses de Formule et de GT dans le confort de votre maison. Grâce à son design minimaliste, le F-GT Lite est le cockpit idéal pour tout utilisateur disposant d’un espace limité. Grâce aux nouveaux moyeux innovants Next Level Racing, l’utilisateur peut changer rapidement de position de course et trouver une position confortable pour les courses de GT et de Formule.



















Des Centres D'ajustement Révolutionnaires







Les moyeux Next Level Racing ont été développés et conçus pendant plus de deux ans pour offrir une durabilité et une rigidité optimales, chaque moyeu pouvant supporter 150 kg de force. Les moyeux Next Level Racing permettent d’ajuster l’angle de rotation pour que l’utilisateur bénéficie de la position de course la plus confortable possible. Grâce au mécanisme de libération rapide, les moyeux disposent d’une gamme complète de réglages pour passer de la Formule à la GT. Les moyeux Next Level Racing sont également une solution parfaite pour le stockage, ce qui signifie que le produit peut être plié et stocké après la course.



Positions De Course En Formule Et Gt







Les nouveaux moyeux Next Level Racing permettent des réglages rapides et faciles, ce qui permet aux utilisateurs de passer facilement d’une position de course en GT à une position de course en Formule. Le F-GT Lite permet deux véritables positions de course que les utilisateurs peuvent apprécier grâce à des fonctions de réglage rapide.



Pré-percé Et Monté En Dur







Le F-GT Lite est pré-percé pour le montage de composants électroniques tels que les roues, les sélecteurs de vitesse et les pédales afin d’offrir une expérience de course rigide ainsi qu’un réglage complet pour que les utilisateurs de différentes tailles puissent trouver la position de course la plus confortable. Le F-GT Lite est compatible avec les principales roues et pédales et pré-percé pour Logitech, Thrustmaster, Fanatec et supporte les roues qui ont des options de montage par serrage. Le support de changement de vitesse inclus peut être installé à gauche ou à droite.



La Portabilité Et Le Stockage Passent Au Niveau Supérieur







Le design unique du F-GT Lite se plie pour se ranger même avec l’électronique installée, permettant à l’utilisateur de ranger facilement son cockpit lorsqu’il ne l’utilise pas, ce qui en fait le cockpit parfait pour les coureurs en simulation qui ont un espace limité. Le F-GT Lite peut ainsi être transporté et l’utilisateur peut emporter son équipement de course de pièce en pièce si nécessaire.



Voici la fiche technique :







Caractéristiques Principales :







Le prix est de : 299 euros.



NEXT LEVEL RACING