SYNOLOGY nous propose un NVR d'apprentissage approfondi : Le DVA3221.



Surveillance vidéo plus intelligente



Le NVR d'apprentissage approfondi de Synology combine de puissantes fonctionnalités de système de gestion vidéo à des analyses basées sur l'IA. Générez des statistiques et des alertes en temps réel pour réagir immédiatement aux problèmes.











Informations exploitables



Les séquences vidéo sont transformées en informations exploitables grâce à des analyses approfondies et avancées basées sur l'apprentissage approfondi. Ces informations améliorent la sécurité sans faire appel à du personnel supplémentaire.



Enregistrement et analyse sur site



Synology DSM conserve les enregistrements sur le périphérique et offre des possibilités de sauvegarde ou d'archivage flexibles vers d'autres périphériques et emplacements.







Sécurité et confidentialité



Aucune vidéo n'est téléchargée sur le cloud pour des besoins de stockage ou d'analyse. Sécurisez et verrouillez les informations sensibles.



Aucun frais récurrent



Un seul achat de matériel et de licence sans abonnement mensuel ni frais supplémentaires liés aux mises à jour logicielles.



Résultats en temps réel



Au lieu d'effectuer une analyse post-événement, le DVA3221 est capable d'avertir immédiatement les opérateurs de sécurité en cas d'incident.



Facilité d'intégration



Grâce à la compatibilité avec plus de 7 600 caméras IP et la prise en charge ONVIF, vous n'avez plus besoin de remplacer vos caméras ou de rester lié à une marque.



Plateforme VMS complète



Le DVA3221 est une solution NVR tout-en-un qui associe enregistrement vidéo et analyse et gestion vidéo avancée.







Règles d'action



Configurez des stratégies de sécurité qui déclenchent automatiquement des actions appropriées lorsqu'une condition est remplie. Réduisez ainsi le temps et les efforts liés aux interventions manuelles.



Facile à configurer et à utiliser



Une conception qui facilite l'utilisation pour les administrateurs et les opérateurs, l'ajout et la gestion de caméras, la navigation entre les flux et les enregistrements en direct et la configuration des autorisations et des tâches de sauvegarde. Les interfaces graphiques, développées à partir de Synology DSM, simplifient les tâches complexes tout en conservant la flexibilité.



Multiplateforme, Internet facultatif



Accédez à votre système de surveillance sur n'importe quel système par le biais d'un navigateur, de notre client PC/Mac/Linux ou d'applications mobiles, avec ou sans accès à Internet.



Compatible avec les API



Une documentation complète est disponible pour les développeurs tiers qui souhaitent intégrer leurs produits ou leurs applications à Surveillance Station.



Prise en charge centralisée



Le système intégré offre un seul et unique point de contact pour la solution matérielle comme logicielle afin d'offrir une configuration et une maintenance simplifiées.



Voici les principales points de l'appareil :







Pour la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



