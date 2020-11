ZALMAN nous propose un nouveau boiter PC : Le M3 Plus RGB.



Un boîtier de PC miniature en forme de tour avec un design à haut débit d'air qui utilise un panneau en maille sur toute la surface avant. Le facteur de forme est compatible avec MicroATX et Mini-ITX.







Le ventilateur de refroidissement est équipé d'un ventilateur à LED RGB adressable avec 120mmx3 à l'avant et 120mmx1 à l'arrière en équipement standard, et 120mmx2 en haut et 120mmx2 en bas peuvent être ajoutés en option. En outre, le radiateur peut être équipé de 240 mm à l'avant et en haut.







La baie de disque est une baie d'ombre de 3,5 pouces x 2, une baie de 2,5 pouces x 4, la fente d'extension est de 4 étages, l'espace effectif est la longueur totale de 330 mm pour la carte graphique, la hauteur totale de 165 mm pour le refroidisseur de l'unité centrale, et la profondeur de 180 mm pour le bloc d'alimentation. Le port I/O est équipé de USB3.0x1, USB2.0x2, prise casque x1, prise microphone x1, ventilateur/contrôleur LED.







La taille du corps principal est de 210 mm de largeur, 407 mm de profondeur, 457 mm de hauteur et 6,0 kg de poids. Le panneau latéral gauche est en verre trempé, et le châssis est en acier et en plastique.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix poiur le moment.



THE GURU3D