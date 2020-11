Razer présente le casque de jeu Kaira Pro.



Razer a annoncé aujourd'hui le Kaira Pro conçu pour la Xbox, un casque de jeu sans fil haute performance pour la Xbox Series X|S qui intègre les dernières technologies audio primées de Razer, offrant une expérience audio de niveau supérieur sur la prochaine génération de consoles Xbox.







Grâce aux pilotes Razer TriForce Titanium 50 mm et au micro supercardioïde HyperClear, ainsi qu'à la connectivité sans fil Xbox et Bluetooth 5.0, le Kaira Pro offre un son et des communications vocales d'une clarté exceptionnelle aux joueurs de la série Xbox X|S et des jeux en nuage. Mais en raison du manque de compatibilité entre les plates-formes, les joueurs utilisent des casques différents pour jouer au même jeu sur des appareils différents, ce qui compromet souvent les performances et les fonctionnalités.



Avec le Razer Kaira Pro, les joueurs peuvent utiliser le même casque de haute qualité et riche en fonctionnalités sur leur téléphone ou tablette Xbox Series X|S, PC et Android, pour profiter d'un son riche et immersif et de communications sans grésillement pour une expérience de jeu parfaite, que ce soit à la maison ou en déplacement.







"Maintenant que les joueurs peuvent jouer à leurs jeux préférés presque partout, le besoin d'un casque haute performance et multi-plateforme est plus grand que jamais", déclare Alvin Cheung, vice-président senior de l'unité commerciale des périphériques de Razer.



"Avec le Kaira Pro, les joueurs disposent désormais d'un seul casque pour une utilisation à domicile sur leur Xbox Series X|S ou leur PC, ce qui est également idéal lorsqu'ils sont en déplacement et jouent sur leur téléphone ou tablette Android. En associant le Kaira Pro avec un Razer Kishi et un Xbox Game Pass Ultimate, les joueurs peuvent emporter avec eux l'expérience complète de la console où qu'ils aillent".







Nouvelle génération de jeux sur Xbox mobile



Le Kaira Pro est spécifiquement conçu pour une compatibilité multi-dispositifs, capable de se connecter à une variété de plateformes et de dispositifs. Grâce à Xbox Wireless et Bluetooth 5.0, le Kaira Pro peut être connecté à la nouvelle série Xbox X|S sans avoir besoin d'un dongle, et à des PC Windows 10 et des téléphones ou tablettes Android via Bluetooth 5.0, ce qui permet aux joueurs d'emporter leur casque dans autant d'endroits qu'ils emportent leurs jeux.



Grâce à sa conception innovante à double microphone, le Kaira Pro est doté d'un micro supercardioïde détachable Razer HyperClear pour un chat vocal d'une clarté cristalline. En déplacement, le microphone peut être retiré, et un microphone mobile intégré séparé, dissimulé dans le casque, prend automatiquement le relais de la communication vocale, ce qui donne au Kaira Pro un aspect propre et léger.



Alimenté par une technologie audio maintes fois primée



Le Kaira Pro apporte le dernier cri de la technologie audio de Razer aux Xbox Series X|S. Utilisant les mêmes pilotes Razer TriForce Titanium 50 mm qui ont fait leurs débuts dans le Razer BlackShark V2, le Kaira Pro offre un son encore plus clair et plus brillant, avec des fréquences aiguës, moyennes et basses réglées individuellement pour des aigus plus clairs, un médium riche et des basses puissantes, afin d'offrir une expérience audio immersive.



Grâce au bouton de préréglage EQ, les joueurs Xbox peuvent basculer entre quatre préréglages d'égaliseur tels qu'un mode FPS pour améliorer l'audio du jeu comme les pas de l'ennemi, ou sélectionner le mode Bass pour un son de jeu plus puissant et éclatant.



Doté d'un micro supercardioïde Razer HyperClear, le Razer Kaira Pro offre des communications vocales ultra-claires, même dans le feu de l'action. Avec une isolation vocale améliorée, excluant plus de bruit ambiant à l'arrière et sur les côtés, une sensibilité accrue pour une meilleure réponse dans les basses fréquences, et un boîtier optimisé pour une clarté accrue et une prise de voix précise, vos coéquipiers sont sûrs d'entendre chaque mot que vous dites.



Le plus grand confort sur le canapé et en déplacement



Conçu pour les longues sessions de jeu, le Kaira Pro utilise une mousse à mémoire de forme ultra douce et respirante, avec des coussinets d'oreille conçus pour minimiser l'accumulation de chaleur et la transpiration. Un bandeau souple et bien rembourré sur une structure légère en acier inoxydable assure une conception flexible et extrêmement durable.



Le Kaira Pro Designed for Xbox est la solution audio ultime pour les jeux Xbox de nouvelle génération. Que vous jouiez à vos jeux préférés sur les Xbox Series X|S ou que vous préfériez jouer sur des appareils Android via le cloud gaming avec Xbox Game Pass Ultimate, le Kaira Pro offre une expérience sonore de haute qualité et une communication par chat cristalline dans toutes les situations.



SUR LE KAIRA PRO CONÇU POUR XBOX :



Casques d'écoute



- Réponse de fréquence : 20 Hz - 20 kHz,

- Impédance : 32Ω à 1 kHz,

- Sensibilité (@1 kHz) : 108 dB,

- Les conducteurs : 50 mm, avec aimants en néodyme,

- Diamètre intérieur du pavillon de l'oreille : Largeur 56mm/Longueur 67mm,

- Coussinets d'oreille ovales : Conçus pour couvrir l'ensemble de l'oreille avec un tissu à transfert de chaleur, parfaits pour un confort durable,

- Type de connexion : Directement à la Xbox/via l'adaptateur sans fil Xbox pour Windows 10,

- Gamme sans fil : 10 m/30 ft,

- Fréquence sans fil : 2,4 GHz/5 GHz,

- Durée de vie de la batterie : Jusqu'à 15 heures (avec éclairage chroma)/20 heures (sans éclairage chroma).



Microphone



- Réponse de fréquence : 100 - 10 000 Hz,

- Rapport signal/bruit : > 60 dB,

- Sensibilité (@1 kHz) : -54 ± 3 dB,

- Modèle de ramassage : Unidirectionnel.



Gamme



- Gamme sans fil Bluetooth : Jusqu'à 10 m/30ft.



Exigences relatives aux produits :



- Xbox One/Xbox One S/Xbox One X/Xbox Series X|S,

- PC (Windows 10 ou supérieur),

- Appareils avec connectivité Bluetooth 5.0.



Pas de date ni de prix pour le moment.



