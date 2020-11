RAZER nous propose un nouveau PC portable : Le Book 13.



Razer, la première marque mondiale de jeux vidéo, a annoncé aujourd'hui la sortie du tout nouveau Razer Book 13, un nouvel ordinateur portable à haute productivité conçu pour les fonceurs, les bousculades et les entrepreneurs dynamiques du monde mobile actuel. Grâce à sa conception ultra-mobile, à la lunette d'affichage de 13,4 pouces la plus fine au monde, au puissant processeur Intel Core de 11e génération avec graphisme Intel Iris Xe et à une connectivité robuste, l'ultraportable de 13 pouces permet aux utilisateurs d'en faire plus, plus vite.







"Depuis le lancement du premier Razer Blade en 2011, Razer a construit un héritage en fournissant des ordinateurs portables de jeu les plus performants, pour le plus grand plaisir de nos fans dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que Razer fait son entrée dans l'espace de productivité de la même manière que nous avons fait notre entrée dans le domaine des jeux sur ordinateur portable : Avec un grand succès", a déclaré Brad Wildes, vice-président et directeur général de la division Razer Systems.



"Le nouveau Razer Book 13 est l'aboutissement d'une décennie d'expérience dans le développement et la fabrication de machines de jeu haut de gamme. Élégant, puissant et compact, le Razer Book 13 sort de la foule ennuyeuse et offre aux prosommateurs une expérience qui n'est pas encore réalisée dans un ordinateur portable de travail".







Slim. Lisse. Mobile.



Conçu pour la mobilité, le Razer Book 13 a été sculpté dans un seul bloc d'aluminium, ce qui le rend à la fois agile et durable, puis anodisé avec une finition blanc mercure pour lui donner une touche de classe et une couche supplémentaire de résistance aux rayures.



Le Razer Book 13 est un compagnon compact, pesant moins de 3 livres et ne mesurant que 0,6" d'épaisseur, il se déplace sans effort d'un travail à l'autre. Le clavier est doté d'un rétro-éclairage Razer Chroma RGB par touche, qui peut être personnalisé pour mettre en évidence les touches essentielles ou pour ajouter une touche de personnalité.



Les côtés du clavier sont équipés de deux haut-parleurs puissants, alimentés par une technologie d'amplification intelligente et dotés de la technologie THX Spatial Audio pour un son riche et immersif à 360 degrés. Le THX Spatial Audio est également disponible pour l'écoute avec un casque de 3,5 mm. Au centre et à l'avant se trouve un large pavé tactile en verre avec des pilotes de précision Windows pour que chaque clic et chaque balayage soit fluide et précis.



Puissance de production



À l'intérieur de ce portable ultra-compact de 13 pouces se trouve le tout dernier processeur Intel Core de 11e génération, jusqu'au Intel Core i7-1165G7 dans certains modèles, capable d'atteindre des vitesses d'horloge de 4,7 GHz avec Intel Turbo Boost. Ce tout nouveau processeur est plus rapide et plus efficace que la génération précédente, ce qui permet aux utilisateurs de faire plus de choses sur de plus longues périodes sans avoir à se servir d'un chargeur.



Le nouveau processeur Intel Core est accompagné de la nouvelle carte graphique intégrée Iris Xe améliorée, capable de créer de magnifiques mondes immersifs dans lesquels les utilisateurs peuvent plonger leurs yeux. Pour garantir que le portable ultra-fin reste frais et silencieux sous charge, le processeur est équipé d'une solution unique de refroidissement par chambre à vapeur de Razer, qui réduit la chaleur ambiante et les émissions sonores.



Le Razer Book 13 est doté d'une mémoire pouvant atteindre 16 Go, ce qui lui permet de prendre en charge de lourdes tâches multitâches, de gérer des projets denses basés sur la productivité et d'améliorer les performances des applications créatives. L'ultraportable de 13 pouces est également équipé d'une capacité de stockage SSD ultra rapide pouvant atteindre 512 Go, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder rapidement à des programmes, des fichiers et d'autres supports sans avoir à attendre.



Expérience Evo



Alors que chaque modèle du Razer Book 13 a été conçu dans un souci de commodité et d'efficacité, les modèles tactiles seront dotés de la vérification de la plate-forme Intel Evo, ce qui les distinguera comme le meilleur choix absolu pour les utilisateurs de téléphones portables. Les ordinateurs portables vérifiés Intel Evo constituent une classe d'élite d'appareils mobiles qui disposent de la technologie de réveil instantané pour reprendre rapidement le travail en moins d'une seconde, d'une réactivité constante sur la batterie, de pas moins de 9 heures d'autonomie réelle sur les modèles dotés d'écrans FHD pour tenir toute la journée, et de 4 heures ou plus d'autonomie sur une charge de 30 minutes¹.



"Grâce à une assistance technique intensive et au fait qu'il s'agit des meilleurs ordinateurs portables fins et légers, les plates-formes Intel Evo placent la barre plus haut pour ce qui est de l'expérience que les gens devraient attendre de leur ordinateur portable", a déclaré Joshua Newman, vice-président du groupe Informatique clients d'Intel et directeur général de l'innovation mobile chez Intel. "Les conceptions vérifiées Intel Evo comme le nouveau Razer Book 13 sont conçues pour aider à supprimer le décalage, les distractions et la dépendance aux chargeurs de batterie - garantissant des expériences exceptionnelles où que vous soyez".



Affichage de bord à bord



Le Razer Book 13 dispose d'un écran 13,4" calibré sur mesure avec les cadres les plus fins du monde sur n'importe quel panneau 13,4" et un format 16:10 pour tirer pleinement parti des graphiques Intel Iris Xe. L'écran presque sans cadre est disponible en configuration non tactile Full HD+ et en configuration tactile UHD+, chacune étant calibrée sur mesure en usine et couvrant 100 % de l'espace couleur SRGB pour une expérience de visionnage vraiment remarquable.



Les configurations tactiles du Razer Book 13 sont dotées de Gorilla Glass 6 avec un revêtement anti-reflets pour une durabilité et une visibilité accrues. Le haut de l'écran est équipé d'une webcam HD avec une matrice de 4 micros et l'intégration de Windows Hello pour un accès rapide et sécurisé ainsi qu'une visioconférence ou un apprentissage à distance d'une grande clarté.



Connectivité sans adaptateur



Les propriétaires du Razer Book 13 peuvent laisser leurs dongles à la maison car l'ultraportable est équipé de deux ports Thunderbolt 4 (USB-C), d'un port USB-A 3.2 Gen 2, d'un port combo 3,5 mm et d'un port HDMI 2.0 pleine taille. De plus, l'ultraportable est doté d'un emplacement pour carte microSD permettant d'étendre rapidement le stockage ou de transférer des fichiers à partir d'un appareil photo ou d'un téléphone. En interne, le Razer Book 13 est équipé de la carte sans fil Intel Wi-Fi 6 AX 201, avec les derniers protocoles sans fil dont Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 pour une connectivité sans fil rapide, fiable et pratique.



Le tout nouveau Razer Book 13 combine le style et la substance pour offrir aux utilisateurs un ultraportable vraiment unique qui réimagine ce que peut être un ordinateur portable de productivité tout en restant portable, puissant et pratique.







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



