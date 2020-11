G.SKILL met à jour les spécifications Trident Z Neo DDR4 jusqu'à DDR4-4000 CL16 16GBx2 pour AMD Ryzen 5000.



G.SKILL International Enterprise Co, Ltd, le premier fabricant mondial de mémoire et de périphériques de jeu aux performances extrêmes, annonce de nouvelles spécifications pour la mémoire DDR4 dans la série Trident Z Neo, optimisée pour les nouveaux processeurs AMD Ryzen 5000.



Dotés de vitesses ultra élevées allant jusqu'à DDR4-4000 CL16-19-19-39 32 Go (16GBx2), d'une latence extrêmement faible à DDR4-3800 CL14-16-16-36 32 Go (16GBx2), et d'un kit haute capacité à DDR4-4000 CL18-22-22-42 64 Go (32GBx2), ces kits mémoire sont le choix idéal pour les passionnés de PC et les joueurs qui cherchent à pousser la bande passante mémoire jusqu'aux limites extrêmes des nouveaux processeurs AMD Ryzen 5000.







Avec les améliorations du support mémoire sur la dernière série de processeurs AMD Ryzen 5000, l'équipe R&D de G.SKILL cherche toujours à repousser les limites des performances et a élargi la série G.SKILL Trident Z Neo avec des options de performances plus élevées, que vous recherchiez des fréquences extrêmes, des capacités de kit élevées ou une latence extrêmement faible.



À haute vitesse de fréquence mémoire, le Trident Z Neo DDR4-4000 CL16-19-19-39 32 Go (16 GBx2) augmente la prise en charge de la vitesse mémoire pour les plateformes AMD à DDR4-4000 par rapport à la génération précédente de processeurs. Construit avec des composants Samsung B-die de haute performance, ce kit de mémoire se caractérise également par une faible latence de CL16. Ci-dessous, on peut voir cette spécification de mémoire fonctionner en ratio 1:1 sur la carte mère ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero et MSI MEG X570 GODLIKE avec les derniers processeurs AMD Ryzen 7 5800X et Ryzen 5 5600X.







Pour une capacité de kit élevée, le kit de mémoire Trident Z Neo DDR4-4000 CL18-22-22-42 est disponible au prix incroyable de 64 Go (32 Gox2). Comme le montre la capture d'écran ci-dessous, ce mastodonte du kit de mémoire fonctionne à un ratio de 1:1 sur le ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero et la carte mère MSI MEG X570 GODLIKE avec les processeurs AMD Ryzen 7 5800X et Ryzen 5 5600X.







Repoussant les limites de la latence extrêmement faible, le kit Trident Z Neo DDR4-3800 CL14-16-16-36 32 Go (16GBx2) est le choix ultime pour une haute efficacité. Conçu avec des composants Samsung B-die haute performance, ce kit peut être vu dans les captures d'écran ci-dessous fonctionnant à un ratio de 1:1 sur la carte mère ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero avec le processeur AMD Ryzen 7 5800X.







Ces kits de mémoire ultra rapides, de grande capacité et à très faible latence seront disponibles via les partenaires de distribution mondiaux de G.SKILL à la fin du mois de novembre 2020.



Pour une liste complète des spécifications publiées, veuillez consulter le tableau ci-dessous :







TECHPOWERUP