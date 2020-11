Chieftronic by Chieftec annonce la série de blocs d'alimentation Powerup.



Fort du succès de la POWERPLAY-SERIES, Chieftronic ajoute de nouvelles unités d'alimentation pour les jeux à son portefeuille et ne se contente pas d'élargir son assortiment, mais renforce également sa position sur le marché en le faisant. Les unités de la série POWERUP combinent une haute qualité technique avec de fortes performances, grâce à une technologie de haute densité de puissance et une gestion des câbles entièrement modulaire, en un seul produit compact qui convient à une variété de systèmes de tours différents.







Cette compacité, associée à une efficacité certifiée 80 PLUS GOLD et à des puissances de 550 W, 650 W, 750 W et 850 W, fait de la série PowerUp un produit idéal pour l'introduction sur le marché des jeux grand public. La longueur totale de seulement 14 cm permet d'intégrer les blocs d'alimentation ATX 12 V dans des châssis plus petits, mais aussi dans de grands systèmes de tours, grâce à des câbles longs et plats de 65 cm de long. Le schéma de couleurs moderne du bloc d'alimentation ainsi que la forme innovante et unique de la grille du ventilateur permettent une combinaison parfaite avec différents boîtiers.







Les technologies les plus récentes en matière de ponts complets LLC et DC-to-DC permettent d'obtenir de faibles valeurs d'ondulation et une régulation étroite de la tension, de sorte que le système est toujours soutenu de manière fiable et efficace avec la quantité de puissance appropriée.







Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP