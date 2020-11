ASRock annonce la carte mère Velocita X570 Phantom Gaming.



Pour le processeur de bureau AMD Ryzen série 5000, ASRock, un des principaux fabricants mondiaux de cartes mères, a lancé le X570 PG Velocita. Il s'agit d'un nouvel équipage de la série Phantom Gaming conçu pour répondre aux besoins des joueurs haut de gamme et le meilleur choix pour un rapport qualité-prix élevé.



"Nous avons entendu la voix des joueurs en ligne ! Le réseau Killer du X570 PG Velocita offre une expérience en ligne ininterrompue et permet aux joueurs de battre tous leurs concurrents en un instant", déclare Chris Lee, directeur général de la division Cartes mères d'ASRock.







Les utilisateurs pourraient bien remarquer la différence du logo du jeu fantôme ! Le feu flamboyant dans le noyau symbolise le taux de transmission le plus élevé. Les utilisateurs peuvent profiter du PCI express 4.0 avec une double bande passante de la génération précédente.



Dans le même temps, le tout nouveau Killer Ethernet & Wifi offre une mise en réseau plus rapide et plus fiable pour les joueurs vers des expériences de jeu parfaites. La couleur froide autour de la console contraste nettement avec la flamme à l'intérieur, ce qui rend le code de conception du jeu fantôme plein de mystère. Le bouclier de rupture de cadre intègre tous les éléments ci-dessus, montrant le tempérament de dominateur et la force imbattable du nouveau jeu fantôme.







ASRock X570 PG Velocita dispose de Killer E3100 et Killer AX1650, qui supportent Killer Prioritization Engine et Killer DoubleShot Pro, offrant ainsi le réseau le plus fiable. Le Killer Prioritization Engine peut identifier des milliers de jeux, d'applications et de sites web. Il donne la priorité aux paquets en temps réel par rapport aux autres paquets et fait du jeu une priorité absolue, offrant ainsi des expériences de divertissement en ligne plus agréables et ininterrompues avec un meilleur débit et une latence plus faible.







Killer DoubleShot Pro est une technologie pour les systèmes qui disposent à la fois de produits Killer Wireless et Killer Ethernet, permettant à votre ordinateur d'utiliser le Wi-Fi et l'Ethernet en même temps. Il utilisera automatiquement la connexion réseau la plus rapide pour tout le trafic prioritaire du PC, et tout le trafic standard sera alors envoyé sur l'autre interface. Cela garantit que le trafic hautement prioritaire sera toujours acheminé sur la liaison la plus rapide et la plus fiable.







Des fonctions centrées sur le joueur pour des performances incroyables



Pour les processeurs AMD Ryzen de la série 5000, le X570 PG Velocita fournit la phase de puissance 14 Digi et le Dr. MOS 50 A, offrant une alimentation complètement lisse pour développer pleinement le potentiel OC des processeurs avec une dissipation de chaleur optimisée.



En outre, il fournit deux prises Hyper M.2 avec un dissipateur thermique à couverture complète pour un maximum de Gen4 x4 (64 Gb/s), ce qui garantit que les SSD M.2 haute performance peuvent toujours fonctionner à pleine capacité et ont la plus longue durée de vie des composants. Avec les emplacements PCI express 4.0 pour les cartes graphiques et toutes les fonctionnalités ci-dessus, les joueurs ont déjà fait un pas en avant par rapport aux autres concurrents.



Donnez du style à votre personnalité



Avec le Polychrome RGB, ASRock offre un contrôle très complet pour faire fonctionner en douceur les LEDs RGB intégrées ou les bandes de LEDs connectées, les ventilateurs du CPU, les refroidisseurs, les châssis et tout autre appareil RGB. Le X570 PG Velocita dispose à la fois d'en-têtes RGB adressables à 3 broches et d'en-têtes de LED RGB traditionnelles à 4 broches, ce qui permet aux utilisateurs de connecter les bandes RGB directement à la carte mère et de synchroniser leur système d'éclairage à l'aide de l'application fournie.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP