TEAMGROUP lance le disque dur externe RGB Touch T-FORCE TREASURE.



TEAMGROUP annonce aujourd'hui la sortie du T-FORCE TREASURE Touch External RGB SSD, dont la surface tactile a été spécialement conçue pour permettre de changer les effets magiques de l'éclairage RGB qui est brillant et doux, mais pas trop éblouissant pour vos yeux. Il prend en charge plusieurs plates-formes et offre une capacité maximale de 1 To. L'emballage EVA de rembourrage à l'intérieur de la boîte est conçu comme un simple support. Il est non seulement le partenaire idéal pour la console de jeu, mais aussi un partenaire d'extension pour le SSD RGB externe du joueur.







Le T-FORCE TREASURE Touch External RGB SSD a un design simple et élégant avec une finition métallique brossée et une texture améliorée qui réduit efficacement les résidus d'empreintes digitales. Grâce à des effets lumineux RVB doux et au design du corps noir, vous pouvez librement allumer, éteindre et ajuster la couleur de la lumière à votre convenance en touchant la surface. Vous pouvez profiter des différentes ambiances du jeu en créant les vôtres.



Le disque dur externe RVB à semi-conducteurs T-FORCE TREASURE Touch utilise la dernière génération de connecteur USB 3.2 Gen2 Type C. En plus d'accroître le confort d'utilisation, il peut également étendre l'espace de stockage de la console de jeu. Il prend en charge plusieurs plateformes telles que les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les PlayStation et les Xbox. Les joueurs ont le choix entre 1 To. Les effets de lumière pour votre univers de jeu sont à portée de main.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP