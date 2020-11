La spécification PCIe 6.0 atteint une étape importante et reste sur la bonne voie pour une version 2021.



Le PCI-SIG a récemment confirmé que la version 0.7 de la spécification PCIe 6.0 a été officiellement diffusée à ses membres. L'organisation PCI-SIG a déjà ratifié la norme PCIe 5.0 et prévoit de publier la spécification PCIe 6.0 complète en 2021. PCIe 6.0 apportera le même doublement des débits de données que les générations précédentes de la norme, y compris une amélioration de 2x par rapport à PCIe 5.0, une augmentation de 4x par rapport à PCIe 4.0, et une augmentation de 8x des vitesses par rapport à la norme commune PCIe 3.0.















L'organisation a accéléré son calendrier pour les nouvelles versions de la spécification PCIe, avec la sortie de PCIe 3.0 en 2010, suivie de PCIe 4.0 en 2017, de PCIe 5.0 en 2019 et de PCIe 6.0 prévue pour 2021. La norme PCIe 6.0 est conçue pour répondre aux besoins des futurs appareils sur les marchés des PC et des entreprises, tels que les cartes Ethernet à 800 Gb/s. Le plus tôt que nous pouvons espérer voir des périphériques PCIe 6.0 sur le marché des PC serait 2023 ou 2024 selon les besoins.



PCI-SIG