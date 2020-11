GIGABYTE : Émergence des rendus NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.



Le lancement de la fameuse carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti aurait été repoussé du 17 novembre au 2 décembre. Nous commençons à recevoir d'autres rumeurs sur l'offre à venir avec des rendus du Gigabyte Eagle GeForce RTX 3060 Ti OC découverts par Videocardz.







La Gigabyte Eagle GeForce RTX 3060 Ti OC dispose d'un refroidisseur à double ventilateur avec un PCB relativement petit et un overclock appliqué en usine.







La RTX 3060 Ti devrait comporter 4864 cœurs CUDA, 152 cœurs Tensor et 38 cœurs RT ainsi qu'une mémoire GDDR6 de 8 Go à 14 Gbps qui devrait offrir des performances proches de celles de la RTX 2080 Super.







La NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti a le potentiel pour être une offre de milieu de gamme forte avec un TDP de 180w et devrait être vendue au détail pour environ : 400 Dollars.



VIDEOCARDZ