In Win 309 un beau boîtier RGB

Si vous êtes fan de RGB et que vous recherchez un boîtier PC, voila un sympatique boîtier de la marque In Win et le modèle 309.



Ce boitier bien coloré et éclairé dispose de plus d'un panneau latéral en verre trempé et d'un rétroéclairage RGB avancé dans le style old school gamer tetris. Le boîtier comprend au total 144 LEDs programmables en façade ainsi que 4 ventilateurs RGB de 120 mm !



D'un format micro-ATX vous pourrez facilement monter votre PC avec ce sympatique boîtier.



Vous pourrez trouver le boîtier chez divers revendeurs aux environ d'un prix de 250 €.