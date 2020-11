Lexar annonce une nouvelle carte microSD 1066x professionnelle UHS-I série SILVER.



Lexar a annoncé les cartes Lexar Professional 1066x microSDHC/microSDXC de la série SILVER. Conçues pour vos caméras d'action, vos drones et vos smartphones Android, les cartes microSD 1066x professionnelles Lexar de la série SILVER vous permettent de capturer et de transférer rapidement des photos de haute qualité, y compris des vidéos Full HD et 4K UHD avec des vitesses allant jusqu'à 160 Mo/s en lecture et jusqu'à 120 Mo/s en écriture.



La carte microSD Professional 1066x est classée en classe 3 (U3) pour la vitesse UHS, en classe 30 (V30) pour la vitesse vidéo et en classe 2 (A2) pour les performances d'application, ce qui permet d'obtenir des performances à haute vitesse. Cette carte vous offre la vitesse et la capacité de stockage dont vous avez besoin pour capturer plus d'aventures lors de vos déplacements.







Lexar Professional 1066x microSD Caractéristiques







- Des performances de niveau professionnel pour les caméras d'action, les drones ou les smartphones Android,

- Exploite la technologie UHS-I pour offrir des vitesses de lecture allant jusqu'à 160 Mo/s (1066x),

- Capturez rapidement des images de haute qualité et de grandes longueurs en Full-HD et 4K UHD2 avec des vitesses d'écriture allant jusqu'à 120 Mo/s,

- Charger des applications plus rapidement grâce à la vitesse fulgurante de l'A2,

- Options de grande capacité - jusqu'à 512 Go,

- Conçu pour durer dans des conditions difficiles,

- Comprend un adaptateur SD,

- Garantie limitée de 10 ans pour la carte et d'un an pour l'adaptateur.



Prix et disponibilité



Les cartes Lexar Professional 1066x microSDHC/microSDXC UHS-I de la série SILVER sont disponibles ce mois-ci à l'achat en ligne à un prix de 19.99 Dollars (64 Go), 34.99 Dollars (128 Go) et 59.99 Dollars (256 Go), les prix de 32 Go et 512 Go étant annoncés ultérieurement.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



