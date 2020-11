L'ECS lance le mini PC LIVA One H410 Slim.







ECS lance le mini PC mince LIVA One H410 offrant des performances de bureau dans un format compact et peu encombrant. Le LIVA One H410 d'ECS est conçu pour les applications professionnelles grâce à son processeur Intel Core de 10e génération à faible consommation d'énergie et au Trusted Platform Module (TPM 2.0) en option qui prend en charge diverses extensions.



ECS a configuré le LIVA One H410 avec un processeur Intel Core i9 de 10e génération avec stockage M.2 SSD, jusqu'à 64 Go de mémoire et 7 ports USB pour prendre en charge tous vos périphériques et autres dispositifs. Le mini-PC mince prend en charge les doubles affichages grâce aux sorties HDMI et DisplayPort, supportant jusqu'à 4K moniteurs. Il est également équipé de la dernière solution Wi-Fi 6 avec Bluetooth 5.1. Le LIVA One H410 est un appareil mince et compact pour les applications professionnelles, domestiques et de divertissement.







Des performances multitâches exceptionnelles



L'ECS LIVA One H410 est équipé de la 10e génération de processeurs Intel Core, jusqu'à un processeur Intel Core i9 65W. Il peut être configuré avec jusqu'à 64 Go de mémoire DDR4-2666MHz. Avec le support de TPM 2.0, le LIVA One H410 est un choix absolu pour les petites et moyennes entreprises (PME).



Conception peu encombrante



L'ECS LIVA One H410 ne mesure que 205 x 176 x 33 mm, soit plus petit qu'un livre. Il peut être placé verticalement ou monté dans des écrans compatibles VESA.



Une expérience visuelle 4K époustouflante



LIVA One H410 est équipé de 1 HDMI 1.4, 2 DisplayPort 1.2, et 1 D-Sub, qui supporte les écrans 4K via HDMI et DisplayPort.



Stockage facile à mettre à niveau



Le LIVA One H410 supporte un SSD M.2 et un lecteur 2.5". Les fentes pour le lecteur sont facilement accessibles grâce à sa conception à vis papillon, ce qui rend les mises à niveau faciles et sans outils.



