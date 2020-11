Gigabyte lance une carte mère mini-ITX embarquée avec EPYC embarqué 3151.



Gigabyte a annoncé le GIGABYTE MJ11-EC0 pour le marché de l'embarqué à faible consommation d'énergie. Le calcul en temps réel dans un facteur de forme mini-ITX est possible avec de riches fonctionnalités.







La GIGABYTE MJ11-EC0 est une carte mini-ITX avec un AMD EPYC™ Embedded 3151 qui utilise la prise SP4r2, et a un TDP de 45W. En consommant moins d'énergie et en générant moins de chaleur, la MJ11-EC0 est capable de se présenter sous une forme réduite. L'AMD EPYC Embedded 3151 possède 4 Coeurs, 8 threads et une fréquence turbo allant jusqu'à 2,9 GHz.



Le MJ11-EC0 prend en charge une mémoire double canal et est livré avec 4 emplacements DIMM qui prennent en charge la DDR4 jusqu'à 2666MHz et des modules RDIMM de 128 Go. Les options de stockage sont nombreuses et robustes : 1 x port SlimSAS, 4 x ports SATA et 1 x M.2 (PCIe Gen3). De plus, un seul emplacement d'extension PCIe Gen3 x16 peut être utilisé pour du stockage supplémentaire, des réseaux ou des accélérateurs.







Pour la connectivité, il y a deux ports LAN 1GbE, 1 x MLAN, 2 x USB3.0, 1 x VGA, et plus sur l'entrée/sortie arrière.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D