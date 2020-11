G.SKILL présente des touches à double couche de cristal transparent.







G.SKILL annonce la sortie du kit de mise à niveau Crystal Crown Keycap, qui se caractérise par un design à double couche avec une moitié inférieure entièrement transparente pour améliorer la luminosité des rétroéclairages LED ou RGB des claviers mécaniques. Compatible avec les claviers mécaniques à tiges en forme de croix de style MX et conçu avec un lettrage de police soigneusement sélectionné pour une grande lisibilité, le Crystal Crown Keycap set améliore l'expérience et le toucher d'un clavier mécanique professionnel.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.







G.SKILL Crystal Crown Keycaps Caractéristiques



- Conception claire et transparente : Conception à double couche pour laisser passer plus de lumière, éclairant le rétro-éclairage RVB de votre clavier.

- Lettrage facile à lire : Une police de caractères minimaliste et gras pour une meilleure lisibilité et visibilité de chaque touche.

- Compatible avec la tige Cherry MX : Ces touches sont compatibles avec les tiges croisées Cherry MX de la plupart des claviers de jeu mécaniques.

- Disposition standard ANSI 104 : Conçu avec une disposition standard de la rangée inférieure (barre d'espacement 1.25ux7 & 6.25ux1) pour s'adapter à la plupart des claviers mécaniques

- Outil d'extraction de clé inclus.



Le jeu de clés G.SKILL Crystal Crown Keycaps est disponible en noir et blanc dans une mise en page anglaise standard ANSI 104 NA. Les capuchons sont fournis avec un outil d'extraction de capuchons et sont garantis 2 ans.



Prix et disponibilité



Les Crystal Crown Keycaps de G.SKILL sont désormais disponibles aux États-Unis via Amazon au prix de 19.99 Dollars (prix de vente conseillé) par jeu.



- G.SKILL Crystal Crown Keycaps (Noir) : Cliquez ICI,

- G.SKILL Crystal Crown Keycaps (Blanc) : Cliquez ICI.



