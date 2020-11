QNAP nous propose une nouvelle carte réseau sans fil : Le QXP-W6-AX200.



Le QXP-W6-AX200 est un adaptateur sans fil PCIe Gen 2x1 Wi-Fi 6 doté d’un module Intel® Wi-Fi 6 AX200 qui prend en charge la norme IEEE 802.11ax standard (rétrocompatible avec 802.11a/b/g/n/ac), le MIMO 2Tx2R, le MU-MIMO TX/RX et le Bluetooth 5.0. Le QXP-W6-AX200 peut être installé dans un NAS QNAP ou dans un PC Windows®/Linux® pour fournir des vitesses de connexion Wi-Fi 6 rapides. De plus, le QXP-W6-AX200 peut être utilisé avec un routeur Wi-Fi 6 pour déployer un environnement réseau Wi-Fi 6. Une bracket full height est préinstallée sur le QXP-W6-AX200 et deux brackets low-profile sont aussi incluses.











Le QXP-W6-AX200 prend en charge le Wi-Fi 6 802.11ax, délivre des vitesses de connexion jusqu’à 2400 Mbit/s et est rétrocompatible avec le 802.11acR2/abgn.







Le QXP-W6-AX200 prend en charge le MU-MIMO 2Tx2R, offrant une plus grande connectivité avec plusieurs clients ; l’OFDMA augmente l’efficacité du réseau et diminue le retard des paquets.







Le QXP-W6-AX200 possède des antennes double bande 2,4 GHz/5 GHz, plusieurs angles d’inclinaison ainsi qu’une base magnétique pour la direction et la localisation de la meilleure force de signal.







Le QXP-W6-AX200 prend en charge la coloration BSS qui marque d’un chiffre les fréquences partagées pour faciliter la distinction.







Le Bluetooth 5.0 propose des vitesses plus rapides et une plage plus importante pour se connecter facilement à plusieurs appareils.



Remarque : Le Bluetooth 5.0 est uniquement disponible s’il est installé dans un PC Windows et nécessite une connexion USB interne.







Le Wi-Fi 6 utilise le 1024-QAM pour fournir un signal contenant plus de données et permet d’obtenir des débits de données 25 % plus rapides que le 256-QAM.



Connectivité 2,8 fois plus rapide







La carte PCIe double bande Wi-Fi 6 QXP-W6-AX200 prend en charge la connectivité double bande 802.11ax 160 MHz, le 1024-QAM et une vitesse de connexion jusqu’à 2400 Mbit/s qui est 2,8 fois plus rapide que le Wi-Fi 5 (802.11 ac).



Accès facile avec un NAS sans fil



Avec un QXP-W6-AX200 installé dans votre NAS, vous pouvez vous libérer des câbles Ethernet et accéder à tous vos fichiers et contenus multimédias stockés sur une connexion sans fil à haut débit. Une équerre pleine hauteur est préinstallée sur le QXP-W6-AX200 et deux équerres low-profile sont aussi incluses.



Configurez facilement une connexion réseau sans fil



Après avoir installé le QXP-W6-AX200 dans votre NAS, utilisez Réseau et switch virtuel ou Qfinder Pro pour configurer la connexion Wi-Fi, l’environnement réseau invité ou le portail captif.



Mettez à niveau votre PC Windows ou Linux avec un réseau sans fil à haut débit !







Le QXP-W6-AX200 ne s’adresse pas uniquement aux NAS, il peut être installé dans un PC Windows ou Linux pour fournir une connectivité Wi-Fi 6 afin de délivrer des vitesses de téléchargement plus rapides et une connectivité à faible latence.



Ajoutez le Bluetooth 5.0 à votre PC Windows







Une fois installé dans un PC Windows®, le QXP-W6-AX200 fournit une connectivité Bluetooth 5.0. Veuillez noter que cela nécessite de connecter le QXP-W6-AX200 à un connecteur F_USB sur votre carte mère à l’aide du câble USB inclus.



Voici la fiche technique :







Et en bonus, un petit test du produit : Cliquez ICI.



QNAP etCACHEM