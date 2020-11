EK Water Blocks prépare peut-être un refroidisseur de CPU thermoélectrique.



Dans une récente vidéo YouTube de Linus Tech Tips intitulée "The Fastest Gaming PC in the World ....For Now", un nouveau waterblock de EK Water Blocks est présentée. Le refroidisseur est couplé à un Intel Core-i9 10900K cadencé à 5,4 GHz et à un radiateur frontal de 360 mm. Le refroidisseur a été largement censuré mais nous pouvons voir un certain nombre de câbles sortir du bloc, y compris un câble d'alimentation PCI-E, ce qui permet de suggérer que le refroidisseur est un dispositif de refroidissement thermoélectrique (TEC) utilisant l'effet Peltier pour transférer la chaleur du CPU.











Les refroidisseurs thermoélectriques nécessitent une puissance importante pour fonctionner, le refroidisseur EK en question étant utilisé dans un système d'alimentation électrique de 1600w. Les refroidisseurs thermoélectriques ne sont pas une nouvelle invention mais n'ont pas encore pris leur essor dans le domaine des PC pour des raisons de puissance et de coût. Il sera donc intéressant de voir si l'EK est capable de s'opposer à la tendance.



Une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



LINUS TECH TIPS