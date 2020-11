Intel Xe-HP "NEO Graphics" GPU avec 512 UE repérés.



Intel se prépare à inonder le marché avec sa gamme de GPU Xe, qui couvre l'ensemble du vecteur, des cartes graphiques grand public bas de gamme aux cartes haut de gamme. Il y a quelques jours à peine, la société a annoncé son Iris Xe MAX GPU, le premier GPU discret d'Intel, destiné aux joueurs et aux créateurs de contenu en 1080p.



Cependant, cela semble n'être que le début du plan GPU d'Intel et juste une petite partie de la gamme entière. L'année prochaine, la société devrait lancer deux familles de GPU - Xe-HP et Xe-HPG. La première est un GPU centré sur les données, dont le nom de code est Arctic Sound, et la seconde est un GPU pour les jeux appelé DG2. Aujourd'hui, grâce à la liste GeekBench, nous disposons de quelques informations sur le GPU Xe-HP.







Étant répertorié avec 512 EU (Execution Units), se traduisant par 4096 unités d'ombrage, le GPU serait une variante Xe-HP portant le nom de code "NEO Graphics". Ce n'est pas la première fois que le graphique NEO est mentionné. Intel a déjà appelé un processeur "NEO graphics" auparavant, le jour de son architecture, lorsque la société faisait la démonstration des performances du FP32. La nouvelle fuite de GeekBench montre que le GPU fonctionne à une vitesse d'horloge de 1,15 GHz, alors que le jour de l'Architecture, le même GPU fonctionnait à une fréquence de 1,3 GHz, ce qui indique qu'il ne s'agit que d'un échantillon d'ingénierie.







Le GPU a effectué le test OpenCL de GeekBench et a obtenu un très faible score de 25 475 points. Comparé au GPU GeForce RTX 3070 de NVIDIA, qui a obtenu 140 484 points, le GPU d'Intel est au moins quatre fois plus lent. Cela est peut-être dû à la non-optimisation du benchmark, qui pourrait s'améliorer considérablement à l'avenir. Dans la première image ci-dessous, ce GPU Xe-HP représenterait la conception d'une dalle unique.



VIDEOCARDZ