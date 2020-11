Processeur Intel Alder Lake-S en photo.



Intel a récemment annoncé les spécifications de sa nouvelle génération de processeurs Rocket Lake-S, conçus pour apporter des performances améliorées et des technologies de plate-forme plus récentes comme PCIe 4.0. Cependant, nous attendons encore de voir le premier processeur 10 nm pour les utilisateurs d'ordinateurs de bureau.



Aujourd'hui, grâce aux sources de VideoCardz, nous avons le premier aperçu du processeur Intel de prochaine génération appelé Alder Lake. L'Alder Lake-S est une plateforme qui apporte un grand nombre de "premières" pour Intel. Ce sera la première architecture construite sur l'architecture SuperFin 10 nm de l'entreprise. Parallèlement au nouveau nœud, la plateforme passera à la prochaine génération de technologies. On parle de la transition vers le PCIe 5.0 et peut-être surtout vers la DDR5.







Une autre nouvelle approche sera l'adaptation par Intel de la grande structure hétérogène du noyau de Arm.LITTLE. Le processeur comprendra quelques-uns des "petits" cœurs pour les tâches légères, et mettra en route les "gros" cœurs pour le calcul intensif. Tout cela nécessitera une nouvelle prise pour loger le processeur, qui est le LGA1700. Vous pouvez voir le nouveau processeur ci-dessous, comparé au CPU LGA1200 de la génération précédente.



