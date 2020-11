SteelSeries lance le logiciel GG avec capture/partage vidéo Moments.







Après quelques semaines de beta test privé, le fabricant de périphériques de jeu SteelSeries vient de lancer le beta test ouvert (open beta) d'un tout nouveau logiciel simplement nommé GG sans doute en référence à l'expression good game utilisée dans les jeux multijoueur à moins que cela signifie gaming gear voire les deux.



GG est un logiciel gratuit pour Windows 7/8/8.1/10 qui reprend exactement les mêmes fonctionnalités de configuration des claviers, souris et casques audio de la marque que le SteelSeries Engine 3 existant. L'onglet qui permet d'accéder à la configuration des produits se nomme d'ailleurs toujours Engine. Les pilotes et firmwares sont aussi inclus dans l'installateur de GG.



Mais par rapport au SSE3, GG contient la toute nouvelle fonctionnalité Moments qui permet de capturer en local des parties de jeu puis de partager les vidéos en ligne sur différentes plateformes telles que YouTube, Facebook, Discord, Twitter, Gfycat, Reddit... Twitch semble bizarrement absent pour l'instant et à priori le streaming en direct n'est pas encore supporté par Moments. On peut toutefois raisonnablement penser que cela sera le cas par la suite du moins si SteelSeries veut vraiment concurrencer des solutions concurrentes déjà bien implantées à commencer par le GeForce Experience (ShadowPlay) de NVIDIA ou le Radeon ReLive d'AMD intégrés aux pilotes graphiques voire des logiciels spécialisés comme OBS.



Grâce à GG et à Moments, l'utilisateur peut lancer la capture vidéo avec le simple raccourci Alt+S. Les vidéos sont enregistrées au format 1440p @ 60FPS (4K pas encore supportée) et sont ensuite visibles dans une galerie où il est possible de les découper pour ne garder que ce qui compte avant de les envoyer en ligne. SteelSeries indique par ailleurs que grâce à l'API maison GameSense, les jeux compatibles vont pouvoir proposer un enregistrement automatique des meilleurs moments à savoir les fameux highlights déjà gérés par ShadowPlay par exemple.



D'après SteelSeries, quasiment tous les jeux sont compatibles avec Moments à de rares exceptions près et tous les GPU du marché (AMD, Intel, NVIDIA) permettent d'accélérer matériellement l'encodage vidéo.



SteelSeries ne le précise pas mais GG remplacera sans doute le pack SteelSeries Engine 3 lorsque son beta test sera achevé. On ne voit pas bien quel serait l'intérêt de continuer à maintenir les deux logiciels en parallèle.



A voir également si des améliorations ont été apportées dans l'interface graphique de la partie Engine pour simplifier certains réglages par exemple.



En ce qui concerne la compatibilité matérielle, le constructeur ne donne aucune précision mais GG supporte probablement les mêmes périphériques que le SSE3 y compris les toutes nouvelles souris Aerox 3 et Aerox 3 Wireless.



Pour le télécharger aller sur le site de TousLesDrivers : Cliquez ICI.



TousLesDrivers