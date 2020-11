ASUS annonce les cartes graphiques EKWB GeForce RTX série 30.



ASUS a annoncé aujourd'hui les cartes graphiques ASUS EKWB GeForce RTX 30 Series qui sont le fruit d'une collaboration stratégique entre ASUS et EK et qui mettent l'accent sur un design robuste, le confort du bricolage et les hautes performances. Composée des cartes graphiques ASUS EKWB GeForce RTX 3070, 3080 et 3090, la série offre une solution prête à l'emploi pour les systèmes à boucle liquide personnalisés.



La précision de la technologie ASUS Auto-Extreme et la validation rigoureuse pendant la fabrication garantissent la fiabilité, tandis que le système de refroidissement à faible restriction hydraulique et à double flux maximise la dissipation thermique des composants critiques et démontre le meilleur de la conception EK. Ces solutions puissantes sont élégamment combinées pour avoir une empreinte à une seule fente, ce qui permet une compatibilité avec une large gamme de châssis, y compris les constructions de petite taille.







Les cartes graphiques ASUS EKWB GeForce RTX 30 Series sont parfaites pour les vétérans chevronnés qui veulent un ensemble tout-en-un fiable pour leur dernière construction et pour les nouveaux venus qui cherchent un départ en douceur vers la construction de leur première boucle personnalisée.



La précision et la fiabilité de l'ingénierie ASUS



Les séries 3090 et 3080 des GeForce RTX d'ASUS EKWB sont construites en utilisant la technologie Auto-Extreme pour souder les composants au circuit imprimé avec une précision extrême. Toutes les cartes sont dotées d'une plaque arrière en aluminium pour empêcher la flexion du circuit imprimé et d'un support de montage à fente unique en acier inoxydable 304 pour une meilleure résistance à la corrosion. Le montage par waterblock est pris en charge par ASUS pendant le processus de fabrication, de sorte que chaque carte graphique est prête dès sa sortie de la boîte pour offrir des performances et une fiabilité élevées aux clients.



Conception avancée du waterblock EK



EK a apporté son légendaire refroidissement par eau à la table avec un bloc qui comporte une plaque froide efficace en cuivre nickelé et le moteur de refroidissement à double flux d'EK qui est conçu pour garder les composants clés au frais, indépendamment de la vitesse de la pompe ou de la configuration du débit. Le dessus en acrylique moulé révèle le liquide de refroidissement lorsqu'il traverse le bloc, et une bande ARGB qui s'étend sur toute la longueur de la carte est compatible avec Aura Sync pour la synchronisation avec le reste de la construction.



Le meilleur des deux mondes



Les cartes graphiques ASUS EKWB GeForce RTX 30 Series sont un produit élégant d'ASUS et d'EK, qui combinent leurs spécialités pour créer une synergie et une toute nouvelle solution pour le marché qui encourage le refroidissement à l'eau sur mesure. Ces cartes graphiques donnent aux amateurs de refroidissement par eau et aux nouveaux venus la clé pour débloquer le prochain niveau d'innovation en matière de boucles personnalisées.



ASUS EKWB GeForce RTX 3090



- Noyaux NVIDIA GeForce RTX CUDA : 10496,

- 24 Go de mémoire GDDR6X,

- Vitesse de la mémoire : 19,5 Gbps,

- Interface PCIe : 4.0,

- 1x HDMI natif 2.1,

- 3x DisplayPort 1.4a natif.



ASUS EKWB GeForce RTX 3070



- Noyaux NVIDIA GeForce RTX CUDA : 5888,

- 8 Go de mémoire GDDR6,

- Vitesse de la mémoire : 14 Gbps,

- Interface PCIe : 4.0,

- 1x HDMI natif 2.1,

- 3x DisplayPort 1.4a natif.



ASUS EKWB GeForce RTX 3080



- Noyaux NVIDIA GeForce RTX CUDA : 8704,

- 10 Go de mémoire GDDR6X,

- Vitesse de la mémoire : 19 Gbps,

- Interface PCIe : 4.0,

- 1x HDMI natif 2.1,

- 3x DisplayPort 1.4a natif.



Disponibilité



Les cartes graphiques ASUS EKWB GeForce RTX 3090 et 3080 seront disponibles dans le monde entier à la Mi-Novembre 2020. Les cartes graphiques ASUS EKWB GeForce RTX 3070 seront disponibles dans le monde entier Fin Novembre.



Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP